– Nedgangen er fra 70 til 99 prosent, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund, som organiserer nær 5.000 drosjeeiere.

– Anslagsvis hvor mange taxisjåfører er vanligvis ute og kjører på veiene i Norge i en normalsituasjon?

– Det er cirka 8.000 løyver i Norge. De fleste er ute en vanlig dag.

– Hvor mange er ute nå?

– 20 til 50 prosent, avhengig av hvor i landet. Dette for å ivareta kjøreplikten og være i beredskap.

Permitterer sjåfører

– Hvordan møter taxieierne denne situasjonen?

– Med permitteringer av ansatte sjåfører. Eierne kjører selv og avtaler vakter med sentralene sine.

– Hva slags konsekvenser tror du det kan få hvis koronakrisen blir av lang varighet?

– Mange konkurser, men regjeringens «dagpengeordning» for enkeltmannsforetak kan hjelpe.

Denne nye ordningen innebærer at både selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring. Den tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter. Ordningen er begrenset oppad til 6G, noe som tilsvarer knapt 600.000 kroner. Kompensasjonen trer i kraft fra og med 17. dag etter inntektsbortfallet.

Også en reduksjon av merverdiavgiften til 8 prosent fra 1. januar i år, er noe Norges Taxiforbund mener vil hjelpe næringen.

Ønsker utsettelse

– Vil koronakrisen kunne forandre taxinæringen permanent, eller vil ting fort kunne gå tilbake til normalen, når krisen er overstått?

– Det vil nok ta tid å komme tilbake til normalen. Dette gjelder for alle deler av næringslivet. Alle blir liggende etter med økonomien, og det går utover reise og uteliv, svarer Trevland.

Han påpeker at når «alle» steder er stengt, er det også få som bruker taxi «på fornøyelser».

– Det er vedtatt en liberalisering fra 1. juli som vil forsterke problemene, og vi mener den må utsettes, fortsetter Trevland.

– Ap, Sp og SV støtter dette. Vi håper Frp vil vurdere det. De har signalisert en gradvis ordning.

Liberaliseringen Trevland sikter til, er endringer i yrkestransportloven. De vil blant annet føre til at det ikke lenger vil være tak på antallet drosjeløyver i storbyene. Fra 1. juli vil det heller ikke være kjøreplikt for drosjene døgnet rundt, som i dag.

Vasker bilene ofte

– Hva anbefaler dere at taxieierne gjør nå?

– At de tar kontakt med banker og lignende, for å få utsatt avdrag, både privat og knyttet til næring, og at de permitterer sjåfører.

– Er det mange sjåfører som er smittet eller i karantene?

– Nei, det er bare noen få tilfeller.

– Tror du folk nå kvier seg for å kjøre taxi av frykt for at sjåføren kan være smittet?

– Nei, for vi går ut med at vi vasker og renser bilene ofte, så vi kjører fortsatt noe syketransport.