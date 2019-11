Det er tall fra Reseptregisteret som viser at bruken av Oksykodon har skutt i været i Norge de siste årene, skriver NRK.

Medikamentet Oksykodon har fått skylden for å skape en ny gruppe narkomane i USA og for å ha ført til svært mange dødsfall. Også i Norge er det nå flere som dør av overdoser av lovlig medisin, enn for eksempel heroin, ifølge kanalen.

Leder Thomas Clausen for Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo er bekymret over utviklingen.

– Nå tror jeg ikke at vi kommer til å ende opp der USA er, med tusenvis av dødsfall knyttet til dette medikamentet. Men vi har ropt varsku fordi vi gjerne vil snu denne utviklingen tidlig, og før det blir en folkehelsekatastrofe i Norge, sier Clausen til NRK.

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin sier til kanalen at de har iverksatt tiltak for å redusere bruken av preparatet. Hun sier Oksykodon var mer avhengighetsskapende enn de var klar over da det ble introdusert til det norske markedet.

Kvittum Tangen sier de gir råd til leger om å være forsiktig med å skrive ut preparatet og råder leger til å velge andre typer smertestillende.