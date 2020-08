Det skriver Magasinet for fagorganiserte.

Oppgjøret går dermed til tvungen mekling, med frist ved midnatt natt til onsdag.

Fellesforbundet har varslet at samtlige organiserte tas ut dersom det blir streik.

Tariffoppgjøret for byggindustrien er den første etter industrien og byggfagene, som fredag forhandler på overtid.

Fakta om årets lønnsoppgjør:

* Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som for eksempel arbeidstid, velferdspermisjoner og tillegg.

* Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Utvalget kom i august med et nytt anslag på 1,4 prosent etter at prisveksten i juni og juli ble høyere enn ventet.

Andre datoer å merke seg:

* 25. august: Oppgjøret i Spekter-området i staten starter (med reservedato 26. august).

* 1. september: Oppgjøret i staten starter. Her forhandler hovedsammenslutningene med arbeidsgiverne i staten representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

* 3. september: Kommuneoppgjøret starter.

* 15. september: Forhandlingsfrist i stat- og kommuneoppgjørene.

(Kilde: NTB, FriFagvebegelse)