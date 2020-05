Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen bekrefter overfor Drammens Tidende at deres matbutikker – Meny, Spar, Joker og Kiwi – nå kan tilby skåret brød i butikkene igjen.

– Det er ingen økt risiko for smitte gjennom disse maskinene, og det er høyst frivillig å bruke dem. Det har vært stor etterspørsel. Vi har nå åpnet for at alle butikkene kan ta de i bruk igjen, men det kan variere noe lokalt når det skjer, sier hun.

Også presseansvarlig Torkel Nohr Fjørtoft i Rema bekrefter overfor avisa at alle deres butikker kan sette fram maskinene igjen.

Til NTB opplyser kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop at også maskinene er satt fram også i deres butikker, hvor kjedens avstandskrav på én meter er opprettholdt.

– For oss er det viktig at kundene kan holde avstand mens de bruker disse maskinene. Videre skal maskinene rengjøres minst tre ganger daglig, sier han

Å fjerne brødskjæremaskinene fra matbutikkene har ikke vært en føring fra myndighetene, men et tiltak som matvarebransjen selv har innført.

