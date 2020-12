Saken er oppdatert

Det bekrefter Folkehelseinstituttet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Ifølge NRK er mutasjonen oppdaget i to ulike kommuner. Den ene er Kinn kommune i Vestland fylke. FHI har ikke villet oppgi hvilke kommuner det gjelder av personvernhensyn, men kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn kommune bekrefter at de er berørt.

Smittesporingsteamene i kommunene følger opp med ekstra innsats og tettere oppfølging av nærkontakter i tråd med rutinene for personer som får påvist mutasjonen, opplyser avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Virusvarianten undersøkes

Den britiske koronamutasjonen antas å være mer smittsom, men ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom.

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle varianten spiller for smittespredningen, sier Vold.

Foreløpig er det kun i noen deler av Storbritannia at man vurderer at den nye varianten kan ha bidratt til raskere smittevekst, og det foregår undersøkelser for å si noe sikrere om det.

Viruset har vært til stede i Danmark i flere uker uten at det har endret smittesituasjonen, ifølge FHI.

Vanlige smitteverntiltak gjelder

– Noen få tilfeller av denne varianten er påvist i et titalls europeiske land, men det er grunn til å tro at varianten også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.

Det er ikke kjent når i desember de to personene ankom Norge.

De vante smittevernetiltakene som vasking av hender, holde avstand og holde seg hjemme når man er syk, gjelder fortsatt, også med den nye mutasjonen, opplyser Vold.

Flere land, deriblant Norge, har innført innreiseforbud fra Storbritannia som følge av oppdagelsen av den nye mutasjonen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.