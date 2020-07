Britisk statsborger siktet for bombetrussel mot Ryanair-fly

NTB – Rasmus Gorset Berg & Fredrik Moen Gabrielsen

Hendelsen startet da politiet mottok melding om at det var fremsatt en bombetrussel mot passasjerflyet klokken 11.50 fredag. Trusselmeldingen var skrevet på en lapp som ble funnet om bord i flyet, har Ryanair opplyst til VG.

Da flyet landet på Gardermoen kort tid senere, ble de 142 passasjerene og seks besetningsmedlemmene fraktet vekk i busser.

Politiet pågrep samtidig en 51 år gammel britisk statsborger, som de mistenker for å ha stått bak truslene.

Knyttes til tidligere trusselepisode

Ruteflyet ble parkert ved utkanten av Oslo lufthavns område, og bombegruppa satte raskt i gang undersøkelser av flyet. Litt før klokken 18 fredag opplyste jourhavende jurist Qasim Bhatti i Øst politidistrikt til VG at søket var avsluttet uten at det var funnet noen bombe.

Politiet mener fredagens hendelse har sammenheng med en lignende situasjon som skjedde med et annet Ryanair-fly tidligere denne uken.

– Det er naturlig å se de to hendelsene i sammenheng, og det blir etterforskningsrelaterte spørsmål som vi skal undersøke, sier leder for felles operative tjenester i Øst politidistrikt, Olav Unnestad til NTB.

Den andre trusselsituasjonen fant sted på et Ryanair-fly fra Krakow til Dublin tidligere denne uken. Der ble det funnet en lapp på toalettet hvor det sto at det var eksplosiver om bord på flyet.

Flyet fra Krakow ble tvunget til å lande på Stansted lufthavn i London. To menn på henholdsvis 26 og 47 år ble i etterkant pågrepet av politiet i Essex for å ha stått bak truslene, ifølge BBC. Ingen mistenkelige gjenstander ble funnet på dette flyet.

Avhøres

Det var på nettopp Stansted flyplass i London at også Ryanair-flyets tur mot Oslo startet fredag. Ruteflyet var på vei til Gardermoen da trusselmeldingen kom. Politiet vet ikke om 51-åringen reiste alene, eller om han var en del av et reisefølge.

– Det er flere grunner til at vi anholdt ham, og det vil vi komme tilbake til senere når etterforskningen er kommet i gang, sier Unnestad til NTB.

51-åringen skal bli avhørt så fort som mulig, opplyser politiet.

Danske jagerfly bisto

To danske F-16 jagerfly ble fredag formiddag observert på vei nordover i svært høy hastighet over Jylland.

En stund senere bekreftet det danske forsvaret at de to flyene var blitt sendt opp til passasjerflyet over Skagerrak.

De to jagerflyene brøt lydmuren på vei oppover, opplyser forsvaret. Jagerflyene fulgte Ryanair-flyet helt fram til Gardermoen, hvor de ble stående for å fylle drivstoff, før de returnerte til Danmark.

Ryanair-passasjer: Politiet håndterte situasjonen godt

Passasjerene fikk ikke beskjed om trusselen mot Ryanair-flyet før etter landing. Passasjer Sam Zimmer mener politiet håndterte det profesjonelt.

Til VG forteller den 19 år gamle israeleren at han forsto at noe var galt da toalettene ble stengt, men at resten av flygingen fra London til Oslo ble gjennomført som normalt.

Da flyet landet, ble passasjerene bedt om å vente til de ble evakuert. Rundt 20–25 bevæpnede politifolk tok seg så om bord i flyet.

– Det var ganske intenst. Vi satt med hendene våre oppe i været, sier Zimmer.

Den 51 år gamle britiske statsborgeren som er pågrepet og siktet for å stå bak trusselen, ble uten dramatikk holdt igjen i setet sitt da de andre passasjerene fikk forlate flyet.

– Han sa ikke så mye og var helt stille, sier Zimmer.

Resten av passasjerene ble så kjørt i buss til et mottakssenter.

– Jeg føler meg bra. Det var en ganske interessant hendelse, og det var skummelt da det først skjedde, men politiet håndterte situasjonen godt og profesjonelt, understreker Zimmer.