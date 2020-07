– Hvis du spør meg hva jeg mener, så sier jeg at jeg syns du skal la være hvis du kan la være, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til NTB.

Hun var onsdag sommervikar på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen. Der kom hun med en sterk advarsel til nordmenn som er reisesultne nå som grensene er åpnet mot en rekke europeiske land.

– Dette er ikke en oppfordring til å reise, sa Bollestad.

KrF-statsråden påpekte at utenlandsreiser innebærer en «betydelig uforutsigbarhet». De som ønsker forutsigbarhet, bør derfor planlegge å feriere i Norge, ifølge Bollestad.

– Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. For vi er midt i en pandemi, og det er ikke risikofritt å reise, advarte hun.

Avviser tvetydighet

Bollestad sier til NTB at hun ikke syns signalet fra regjeringen er tvetydig.

Folk må ta selvstendige valg, påpeker hun og viser til at noen også har helsemessige grunner til å reise til varmere strøk på sommerstid.

– Det gjør at vi skal ha respekt for de valgene folk tar, sier Bollestad.

– Er det skambelagt å reise til Syden nå?

– Det skal det ikke være. Men vi gir råd, sier Bollestad.

– Vi pålegger ikke folk reiseskam. Men staten kan ikke ta valg for folk, forklarer hun.

Ber folk være forsiktige

Heller ikke assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ser noen grunn til å påføre folk reiseskam hvis de velger å benytte muligheten til å reise utenlands nå i sommer.

– Det viktige er at man tar gode forholdsregler, setter seg inn i situasjonen og tester seg hvis man får symptomer når man kommer hjem, sier Nakstad til NTB.

– Hvis folk følger de reglene, så er det ingen grunn til å skamme seg.

Nakstad gir likevel uttrykk for forståelse for at rådene kan framstå som tvetydige.

– Det er mange dilemmaer i koronapandemien, og dette er ett av dem, sier han.

– Men på ett eller annet tidspunkt må man gjenåpne grensene. Det betyr ikke at smitterisikoen er neglisjerbar. Derfor har alle land fortsatt strenge smittevernregler. Og vi anbefaler folk å tenke seg om før de reiser.