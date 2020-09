Regjeringen berømmer EU-kommisjonen for å forsøke å balansere ansvar og solidaritet i forslaget til ny migrasjonspakt. Justisminister Monica Mæland (H) sier til NTB at noe av det som er lagt fram, er positivt, men understreker at hun ikke har rukket å se nøye på forslaget ennå.

– Vi har etterspurt mer permanente europeiske løsninger som fordeler ansvar og byrder i mye større grad. Slik jeg forstår det, så legger man opp til større balanse mellom solidaritet og ansvar, sier hun til NTB.

Hun sier også at raskere registrering og raskere retur for dem som ikke har et beskyttelsesbehov, er viktig for å ivareta dem som har et slikt behov. Mæland tror EU fortsatt har en stor jobb foran seg og sier hennes departement vil gå grundig gjennom forslaget og se hva det betyr for Norge.

Betinget optimist

– For å få et effektivt og forutsigbart europeisk asylsystem, er vi avhengig av at medlemslandene føler at deres interesser er tatt rimelig hensyn til. Den videre debatten vil vise om kommisjonen lykkes. Jeg er inntil videre betinget optimist, skriver Mælands statssekretær Hilde Barstad (H) i en epost til NTB.

Hun sier EU ikke står overfor noen enkel oppgave, men at regjeringen ser mye positivt i det som ble lagt fram i Brussel onsdag. Det inkluderer at alle må bidra når medlemsland opplever stort migrasjonspress.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Dette kan inkludere relokalisering av asylsøkere, samt ansvar for å bidra til retur av dem som ikke har krav på opphold. Det er også bra, skriver statssekretæren.

SV frykter at forslaget ikke løser problemene

SV er ikke like fornøyde som regjeringen.

– Problemet med forslaget er at dersom ikke nok land vil være med på å ta imot asylsøkere fra Hellas og Italia, så løser vi ingenting. Barna blir værende i teltleirene, med de samme katastrofale forholdene som i Moria. Det kan vi ikke akseptere, skriver Karin Andersen (SV) i en epost til NTB. Hun leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Forslaget til ny pakt går bort fra kravet om obligatorisk omfordeling og åpner for at EU-land i stedet kan bidra med hjelp til returer for å avlaste medlemsland under press. Andersen sier SV har tre forventninger til en ny avtale:

– Det første er at vi faktisk får til en mer solidarisk ansvarsfordeling mellom land i Europa, og at Norge tar sitt ansvar for å hente flere hit. Nummer to er aldri mer Moria. Vi må få en slutt på teltleirene på de greske øyene og ikke akseptere forslag om økt bruk av internering i store, lukkede leirer. Sist, men ikke minst må vi sikre at de som søker asyl, får prøvd saken sin på en ordentlig måte.

Hun legger til at det ikke er tid til å vente på en EU-reform som kan ta lang tid eller havarere.

– Barna på de greske øyene trenger hjelp nå, dugnaden er i gang, og Norge må gjøre langt mer.

