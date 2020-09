Bertheussen: Ble vekket til hakekors på bilen

Aktoratet i den omfattende straffesaken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer gjennom 26 år går tirsdag inn i en ny fase i Oslo tingrett. Den første uka handlet stort sett om å gi et overordnet inntrykk av alle de ulike hendelsene knyttet til Wara/ Bertheussen og partikollegene, ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde.

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer som var justisminister da hendelsene utspant seg vinteren og våren 2018/2019. Tiltalen omfatter i alt 15 punkter, men Bertheussen har nektet straffskyld på alle punkter.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen iscensesatte alle hendelsene i tiltalen som en form for reaksjon mot teaterstykket «Ways of Seeing» som var satt opp på Black Box Teater høsten 2018, og hvor bilder av parets bolig var brukt.

Kommentar: Strengere straffer – men for hvem?

Ble vekket

Tirsdag må Bertheussen starte å svare på de konkrete punktene i tiltalen. Først ut er hendelsen natt til torsdag 6. desember i 2018.

Den 55 år gamle tiltalte kvinnen startet sin egen forklaring om denne hendelsen. Da Tor Mikke Wara sto opp på morgenen, oppdaget han at noen hadde tagget et hakekors på bilen og skrevet på veggen. Der sto det «rasisit» og på bilen var det skrevet «rasist».

I retten fortalte Bertheussen at det var Wara som vekket henne om morgenen. I motsetning til hva som var vanlig, insisterte han på at hun måtte stå opp og se ut.

– Han sa noen har tegnet et hakekors på bilen. Jeg sa: Det er ikke noe hakekors. Jeg ble slått ut, sa Bertheussen på spørsmål fra statsadvokat Frederik Ranke.

Rød tusj

Aktoratet varslet allerede før helgen at retten vil få se en tykk rød tusj, en tykk Penol 1000. Den ble funnet av etterforskere etter at Laila Bertheussen var blitt siktet for trusler i mars 2019. Aktoratet setter tusjen i sammenheng med taggingen av hakekorset på bilen til Wara og Bertheussen natt til 6. desember året før, og at det var skrevet «rasisit» på husveggen og «rasist» på bilen. Alt skal ha skjedd med tusj og sprayflaske, ifølge tiltalen.

– Konklusjonen er at det etter all sannsynlighet er av samme type tusj, sa aktor Frederik Ranke da han tirsdag spurte ut Bertheussen om hun kunne forklare om tusjen.

Den røde tusjen ble funnet bak bøkene i en bokhylle i kjelleren på huset.

Den tiltalte kvinnen stilte seg helt avvisende til funnet. Hun sa at hun kunne ha mellom 200 og 400 tusjer til all slags bruk liggende rundt i huset.

– Jeg tror jeg har tusjer til all slags bruk i huset mitt. De kan ligge overalt egentlig, svarte Bertheussen.

Hun forklarte at hun brukte tusjer til hobbyprosjekter og at datteren også hadde tusjer liggende.

Den aktuelle tusjen, bak hylla i kjelleren, avviste hun kjennskap til og sa at denne delen av huset dessuten hadde blitt mye brukt av håndverkere i tiden før trusselepisodene skjedde.

Les også: Bilbrannen ble utløsende i Bertheussen-saken

Andre tusjer

Det skal også ha blitt funnet noen andre tusjer i nærheten av boligen, blant annet en som lå i en kum i veien. Disse var det imidlertid ikke aktuelt for politiet å koble til taggingen på huset og bilen. De var altfor tynne og kunne, etter etterforskernes oppfatning, ikke ha vært brukt.

Etterforskningsleder Kim Sæter sa i Oslo tingrett torsdag at tusjen som ble brukt, var om lag 1 cm bred. De andre tusjene som ble funnet var derimot bare 0,2 mm brede.

Laila Anita Bertheussen og forsvareren advokat John Christian Elden mener PST har hatt et ensidig fokus og at en annen gjerningsperson står bak.