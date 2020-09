Av Dag Kjørholt og Peter Tálos

Stående i vitneboksen forklarte Bertheussen seg klart, tydelig og svært detaljert i rundt 50 minutter, helt fra oppveksten i Lødingen i Lofoten til hun ble siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

– De sikter meg med full hornmusikk. Det er jeg som er fornærmet. PST har tviholdt på sin teori og har definitivt hatt et tunnelsyn. Det har vært og det er en enorm belastning. Jeg ser veldig fram til å komme meg gjennom denne rettssaken, avsluttet hun sin forklaring med.

Verne om privatlivet

I retten fortalte hun inngående om oppveksten sin, hvordan hun på 1990-tallet møtte Frp-politikeren Tor Mikkel Wara, og om et komplisert sykdomsbilde som har preget livet hennes de siste årene. Hun fortalte også om hvordan hun i alle år har vært svært opptatt av å verne om sitt privatliv.

Etter at Black Box teater i november 2018 satte opp teaterstykket «Ways of Seeing», hvor fasaden på huset til samboerparet ble vist, var det imidlertid slutt på anonymiteten.

Opprørt over stykket og over reaksjonene på at hun hadde filmet forestillingen, skrev Bertheussen en kronikk i VG og politianmeldte teateret.

– Jeg var ferdig med teateret, og jeg hadde skrevet min kronikk og hadde anmeldt dem. Men teateret var ikke ferdig med meg, sa Bertheussen som da hadde forklart seg detaljert om hvordan hun og en venninne hadde sett stykket og filmet det med mobil i en times tid.

Nysgjerrig og rastløs

Nysgjerrig, rastløs og som nordlending med et sinne i seg. Dette var blant karakteristikkene hun ga seg selv i løpet av forklaringen og utspørringen til aktor Marit Formo.

Etter den detaljerte forklaringen svarte hun imidlertid at hun ikke husker på flere av aktors spørsmål, og la til at det jo er en stund siden.

– Det er ikke synd på meg. Jeg har elendig søvnkvalitet. I natt har jeg ikke sovet i mer enn to timer. Jeg vandrer rundt i huset om natta og trives godt alene. Jeg kjeder meg aldri og liker å lære meg nye ting, sa Bertheussen i sin forklaring.

Hun fortalte om installeringen av alarmsystemet i huset etter at samboeren ble justisminister. Det opplevde hun som frustrerende, langdrygt og invaderende.

– Huset så ut som et juletre. Det verste var de berømte kameraene vi fikk inn, sa hun.

Ville ha bilder ut til mediene

Da aktor Marit Formo overtok utspørringen etter pausen etter Bertheussens fri forklaring, endret tonen seg vesentlig. Fra å være stillferdig og framstille seg selv som et uskyldig offer for PSTs feilaktige etterforskning, ble Bertheussen offensiv, men ofte svar skyldig da Formo konfronterte henne med funn fra den tekniske etterforskningen.

Formo konfronterte Bertheussen med samtaler mellom henne og Ingvil Smines Tybring-Gjedde og en journalist i Human Right Service da hun startet utspørringen i Oslo tingrett.

– Jeg husker ikke så mye av dette. Det var en morsom gruppe med tull og tøys. Jeg har ikke noe minne av dette. Jeg er litt flåsete av meg av og til, svarte Bertheussen.

Samtalene som ble referert i retten, viser at Bertheussen ba om at bilder av hærverket mot huset i Vækerøveien 6. desember ble delt til mediene. Påtalemyndigheten mener det er Bertheussen selv som har utført hærverket, og at det var rettet mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara, men 55-åringen nekter skyld på alle punkter i tiltalen.

