– Skriftanalysen er helt absurd. Jeg har ikke skrevet disse tingene, og hvordan det føles å høre disse tingene har jeg ikke ord for akkurat nå, utbrøt Laila Anita Bertheussen da hun ble bedt om å kommentere analysene i retten fredag morgen.

Aktor Frederik Ranke spurte ut Bertheussen om trusselbrevet som ble funnet i samboerparets postkasse om morgenen lørdag 2. mars i fjor. I brevet står det «Jævla rasister vi venter på dere du og den feige Frp hora turte ikke komme. Vi venter på dere».

Knytter Bertheussen til brev

To skriftgranskere har undersøkt brevet, og begge knytter Bertheussen til det. Den ene skriver at tilknytningen er sterk, og den andre konkluderer med at sannsynligheten er mer enn 50 prosent for at det er 55-åringen som selv skrev brevet.

Funnet av brevet utløste full utrykning fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og under brevet i postkassa ble det også funnet et hvitt pulver av tabletter og natron som måtte undersøkes før Wara og Bertheussen fikk bevege seg.

Vil legge fram resepter

Tiltalte benektet at hun har hatt noe som helst befatning med brevet, at det ble lagt i postkassen, samt pulveret.

I retten opplyste hun at hun av redsel for lekkasjer hos PST har hatt problemer med å gi fra seg helsemateriale, men at hun nå har bedt legen sin om å legge fram resepter ti år tilbake i tid.

– Håper at det ikke lekker, sa hun.

Ifølge Bertheussen har hun ikke fått skrevet ut tablettene som det hvite pulveret besto av.

