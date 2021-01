Til Klassekampen fredag sa Berntsen at Aps oppslutning på 17,5 prosent i siste meningsmåling er en katastrofe. En fotballtrener ville blitt sparket, mente han.

På spørsmål om Jonas Gahr Søre er den rette lederen for Arbeiderpartiet viste Berntsen bare til at Støre er valgt til vervet.

Men i et intervju med TV 2 lørdag går den 85 år gamle partinestoren et skritt lenger. Han sier nå at Arbeiderpartiet må ha en åpen debatt om hvorvidt Jonas Gahr Støre er den som kan gi partiet høyest oppslutning i valget.

– Det er en debatt som må komme og som er kontinuerlig. Det er ikke så spesielt og eksepsjonelt at det blir debatt nå. Vi har et landsmøte og der må saken blir gjenstand for diskusjon, sier han.

Thorbjørn Berntsen – som er onkelen til Oslos byrådsleder Raymond Johansen – er ikke fremmed for at nevøen er et alternativ.

– Raymond er en kandidat til å ta over. Det kan også være flere. Raymond har profilert seg sterkt som byrådsleder og nå under håndteringen av korona. Han har vært partisekretær også, så han er ingen hvem som helst, sier han.

De to tidligere LO-lederne Yngve Hågensen og Roar Flåthen er også bekymret.

– Jeg har selv hatt og har stor tillit til Støre. Hvis Torbjørns spørsmål får han til å vurdere dette spørsmålet, så stoler jeg på at Støre selv tar den riktige vurderingen, sier Hågensen, mens Flåthen kaller situasjonen i partiet for tragisk. Han mener likevel at det er feil tidspunkt å ta en lederdiskusjon.