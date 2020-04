– I dag vil jeg takke hele den norske befolkningen, sa helseminister Bent Høie (H) under regjeringens daglige pressekonferanse, som startet kl 16.00 mandag .

– Før vi innførte tiltakene smittet hver enkelt koronasmittet i gjennomsnitt 2.5 personer. Hadde denne utviklingen fortsatt, ville vi vært i samme situasjon som vi ser i land ellers i Europa. Målet var at hver som var smittet av koronaviruset skulle smitte maksimalt en person. Status nå er at hver koronasmittet smitter i gjennomsnitt 0.7 andre personer. Vi har fått koronaepidemien under kontroll. Vi har greid det sammen, fastslo helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen.

– Reproduksjonstallet er under 1, bekreftet Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstitutett, som understreket at det er en usikkerhet rundt dette tallet.

– Vi ser en tydelig avflatning i kurvene for på sykehusinnleggelser og intensivbehandling den siste uken. Det har skjedd en positiv utvikling, sier Camilla Stoltenberg.

Status pr 6 april er 5.755 bekreftede tilfeller av personer som er testet positivt på korona. 316 er innlagt på sykehus 104 på intensivbehandling. Det er varslet 59 døde til Folkehelseinstituttet av koronaviruset , opplyste Stoltenberg.

Les også: Helsebyråden spår koronatiltak ut hele 2020

– Mange sykehus har måttet omstille for en ekstraordinær situasjon som følge av koronautbruddet. Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling, der dette er mulig, sa Høie.

Både helseminister Høie og Folkehelse-direktør Stoltenberg understreket at det fortsatt er nødvendig med strenge smitteverntiltak.

– Til de som håper alt blir som før: Det er beklageligvis lenge til alt blir som før. Koronaviruset vi fortsatt finnes lenge i Norge og landene rundt oss. Derfor må vi jobbe sammen for å ha kontroll. Innsatsen fra den norske befolkningen har gitt oss et solid overtak. Det overtaket må vi beholde, understreket Høie.

Les også: FHI: – Flokkimmunitet har aldri vært et mål

(saken fortsetter under bildet)

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, under mandagens pressekonferanse. Foto: NTB Scanpix

Folkehelseinstituttet beregner nå at det er drøyt 14.000 koronasmittede i Norge. Det utgjør 0,26 prosent av befolkningen.

5.755 personer i Norge har fått påvist koronaviruset. Ettersom ikke alle er testet, er det trolig et større mørketall. Folkehelseinstituttet (FHI) har nå gjort analyser der det samlede antall smittede, inkludert både de som er smittet og de som har vært smittet, nå er beregnet til 14.146.

– Det er vesentlige lavere enn det som er beregnet tidligere, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI, under presentasjonen av tallene.

Hun pekte også på at framskrivingstallene – hvis smittetallet på 0,7 fortsetter – viser at antall sykehusinnleggelser de nærmeste tre ukene også vil ligge langt lavere enn først beregnet. (NTB/Dagsavisen)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen