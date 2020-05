Bent Høie: – Tror ikke på svenske koronatilstander i Norge

– I Norge har vi lagt opp til en strategi der vi skal ha kontroll på smittespredningen, og derfor tror jeg ikke vi kommer til å ende opp der han sier, svarte Høie på NTBs spørsmål på regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Johan Giesecke, som er rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO) og tidligere statsepidemiolog i Sverige, mener at selv om den svenske modellen har ført til betydelig høyere dødstall enn i de andre nordiske landene, tror han det vil jevne seg ut. Han mener Sverige ligger best an i verden, og at dødstallene i Norden vil øke når man nå letter på restriksjonene.

– Jeg er enig med ham i én ting, og det har jeg sagt siden dag én: At det er for tidlig å trekke noen konklusjon. Først om ett eller to år vil vi vite omfanget av pandemien, og derfor vil jeg heller ikke trekke konklusjonen han trekker, sa helseministeren.

