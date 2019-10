Av Isabel Bech

Aktivister både fra Bellona og Natur og Ungdom er på vei ut i båt.

– Vi venter å ankomme stedet i kveld og er dermed framme i god tid før oljeriggen kommer, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Boreriggen West Hercules fra det tyske oljeselskapet DEA Wintershall satte lørdag kursen nordover for en prøveboring nær Trænarevet. Ifølge Hauge vil riggen ankomme i løpet av natten eller onsdag morgen.

Avslag på klage

Natur og Ungdom, Bellona, Norges Miljøvernforbund (NMF) og Norges Kystfiskarlag vant ikke fram med sin klage på et vedtak om å tillate prøveboring nær Trænarevet på Helgeland.

Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Direktoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk.

Provosert av Elvestuen

– Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Denne uttalelsen provoserer Hauge.

– Vi har et behov for å markere at det i denne saken har gått skikkelig galt. Vi ble ikke akkurat mindre provosert av Elvestuens uttalelser, sier Hauge.

Tar opp saken i Stortinget

Også Miljøpartiet De Grønne reagerer på at regjeringen nå tillater prøveboringen og vil foreslå i Stortinget at dette stanses.

Prøveboring må stanses både ved Trænarevet samt andre havområder som er planlagt innlemmet som et særlig verdifullt område i den kommende nasjonale planen for marine verneområder, vil partiet foreslå.

Vil ha granskning

Bellona-Hauge reagerer også på at selskapet sendte oljeriggen nordover før klagen deres var ferdigbehandlet. Han mener dessuten at saksgangen ikke har vært forsvarlig, noe han mener at de kan dokumentere.

Etter aksjonen vil Bellona sende over disse dokumentasjonene til Riksrevisjonen.

– Jeg håper det blir en granskning, sier han.

Elvestuen viste mandag til at beslutningen om å åpne for leteboring ble tatt i 2011.

– Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen, sa Elvestuen.

Forberedt på aksjon

Informasjonssjef Kjetil Hjertvik i DEA Wintershall sa mandag til Helgelands Blad at de registrerer at enkelte organisasjoner har uttalt at de har kan komme til å aksjonere mot boreriggen. Selskapet er forberedt, sier han.

– Vi synes det er uproblematisk at ytringsfriheten blir brukt. Samtidig vil det viktigste for oss alltid være å ivareta liv og helse til både eventuelle aksjonister og personell som arbeider for oss, sa han.