Barn kan bli alvorlig syke etter å ha vært eksponert for koronaviruset

Det kommer fram i en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Ifølge spesialistene og legene som står bak artikkelen kan immunreaksjonen gjøre at barna blir alvorlig syke veldig raskt – med høy feber, magesmerter og kvalme.

Tilstanden kalles multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med SARS-CoV-2, og det er behandlet flere barn med denne tilstanden ved Oslo universitetssykehus.

Les også: Nordmann med hytte i Sverige tror flere vil trosse reiserådene - selv drar han over grensen

Immunreaksjonen kan føre til svikt i flere vitale organer.

Ifølge forskerne er det viktig at foreldre og leger er oppmerksomme på at denne tilstanden kan forekomme hos barn som har vært eksponert for koronaviruset, ettersom disse barna kan trenge spesialisert behandling raskt.

Samtidig er det også publisert en annen artikkel i tidsskriftet som konkluderer med at det er få barn og unge som har fått påvist koronaviruset, og at de færreste har blitt lagt inn på sykehus.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.