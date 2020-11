Redd Barna har en klar oppfordring til norske myndigheter framover:

– Norge må jobbe for at den internasjonale produksjonen av en covid-19-vaksine ikke går på bekostning av andre vaksiner.

Det sa direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, til Dagsavisen tidligere i november. Organisasjonen la fram en rapport som viser hvordan krig og konflikt har hindret millioner av barn fra å få de livsviktige vaksinene de trenger.

Koronapandemien kommer på toppen, og har forsterket den negative utviklingen de siste årene.

Vaksinasjonsprogrammer i mange land er stoppet på grunn av pandemien, og over 80 millioner barn under ett år står i fare for å blit smittet av sykdommer som kunne vært forhindret.

Situasjonens bakteppe

Både utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell deler Redd Barnas bekymring for at barn ikke får livsviktige vaksiner, og forsikrer at Norge trapper opp den internasjonale innsatsen.

Norad-direktør Solhjell bekrefter at i særlig i utviklingsland får covid-19 store negative konsekvenser for mange helseproblemer. Noen mødre lar for eksempel være å amme barna sine, i frykt for å smitte dem med korona. Flere vegrer seg også for å oppsøke helsehjelp fordi de er redde for å bli smittet av koronaviruset.

Det er likevel spesielt bekymringsfullt at pandemien fører til at færre får tilgang til vaksiner og generell helsehjelp, sier Solhjell.

– Covid-19 får så store konsekvenser. Jeg så noen anslag som viser at dødsfall knyttet til hiv, aids, tuberkulose og malaria ventes å øke på grunn av covid-19. Det er utrolig deprimerende, og veldig negativt, sier Solhjell.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell svarer på Redd Barnas oppfordring. Foto: Terje Pedersen/NTB

I flere av landene der vaksinealliansen Gavi jobber, kommer det rapporter om at færre blir vaksinert, forteller Solhjell. Det har rett og slett blitt vanskeligere å gjøre jobben. Norad-sjefen kommer med svar på Redd Barnas oppfordring:

– Det vi gjør, er at vi styrker helseinnsatsen på andre områder, ikke bare mot covid-19. Regjeringen har inngått en ny langsiktig avtale med Gavi, for å sikre dem muligheten til å følge opp vaksinering over mange år og fortsette å styrke det arbeidet, sier Solhjell.

Norad fikk bevilget ekstra midler på helsebudsjettet i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringspartiene og Frp forhandler om denne uka.

– Der prioriteres det satsinger til Unicef, som jobber bredt med barn og barns helse, og til det globale fondet i kampen mot AIDS, tuberkulose og malaria. Vi har valgt å styrke disse, ikke bare arbeidet mot covid-19, sier Norad-sjefen.

Fra første stund

Norge er blant de største bidragsyterne i Gavi. Fortsettelse av vaksineprogrammer er kritisk for å forhindre covid-19, men også polio, skriver vaksinealliansen. Flere land, som Afghanistan, Angola, Filippinene og Pakistan har nylig startet opp igjen vaksinering mot polio, etter en fire måneders pause.

Et barn får polio-vaksine i Filippinenes hovedstad Manila. Foto: Ted Aljibe/AFP/NTB

Fall i annen vaksinering på grunn av koronautbruddet har vært en bekymring Norge har delt i møter helt siden det første arbeidet med pandemien startet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Både med Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre aktører.

– Det er tatt opp hele tida. Vi har vært tydelige på at vi er opptatt av at det ikke skal fortrenge viktige barnevaksinasjoner og annet, sier Ulstein til Dagsavisen, og forteller at han seinest forrige uke tok vaksineproblematikken opp på et møte i Genève.

Norge legger inn innsats på flere områder, blant annet utviklingen av nye medisiner.

– Kanskje det viktigste vi har gjort er å være tydelige på at vi skal vri og sikre innsats mot sårbare grupper. De er hardest rammet av restriksjonene og tiltakene, fortsetter Ulstein.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Det er dessverre alt for mange rapporter som kommer inn, som viser at barn i utsatte områder ikke får de vaksinene de skal ha, sier han.

– Jeg tror det kanskje dessverre bare er et forvarsel på en mulig enda større tilbakegang hvis vi ikke klarer å holde oppmerksomheten og sikre helsebudsjettene, fortsetter Ulstein, og sier det er enormt store summer som trengs for å finansiere pandemiarbeidet.

Trenger milliarder

To tredeler av alle barn som ikke er vaksinerte, lever i et konfliktområde, ifølge rapporten fra Redd Barna. Mangel på vaksinering gjør at barn i slike områder særlig er sårbare for sykdommer som polio, meslinger, difteri, lungebetennelse, kolera og gulfeber.

I fjor mistet over 200.000 mennesker livet av meslinger, dobbelt så mange som i 2016, ifølge The New York Times. Eksperter frykter tallet vil øke framover, blant annet på grunn av koronapandemien og stans i vaksinasjonsprogrammer.

FNs barnefond Unicef og WHO anslår at det trengs 650 millioner dollar, over 5,8 milliarder kroner, for å dekke hullene i vaksinering mot meslinger og polio, skriver The Guardian.

De pengene finnes ikke, sier Solhjell i Norad.

– Det er veldig viktig å være obs på det. En risiko internasjonalt nå er at samtidig som det mobiliseres store midler til å bekjempe covid-19, tas ofte de pengene fra andre deler av bistandsbudsjettet. Vi ser en dreining der en del andre viktige innsatser kuttes. Hadde covid-19 vært et isolert problem som bare skapte et virus som var farlig, ville det vært naturlig. Men i fattige land er det et stort økonomisk- og samfunnsproblem, som nettopp rammer bredt, sier han, og fortsetter:

– Det er grunn til å rope varsku for det som nå skjer.

Mest innsats

I tillegg til å bidra i kampen mot covid-19, har Norge prioritert andre områder som rammes av pandemien. Som utdanning og andre helsetjenester, sier Solhjell. Norge har heller ikke kuttet i bistanden, slik som for eksempel Storbritannia. Det trengs en mobilisering i det internasjonale samfunnet, men akkurat nå er det ikke vilje og mulighet til det, ifølge Norad-sjefen.

– Det er store summer, så jeg forstår at det er krevende. Men jeg tror kostnadene ved å la være vil være veldig mye større, fortsetter han.

