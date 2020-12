Barn døde etter skader i Trøndelag – var omplassert av barnevernet

Av Peter Tálos

Barnet, som er under ett år, ble innlagt på St. Olavs hospital med indre skader fredag i forrige uke. Mandag startet politiet etterforskning etter å ha blitt varslet av sykehuset.

– Barnet ble erklært død torsdag ettermiddag på St. Olavs hospital. De pårørende er varslet og blir tatt hånd om, skriver politiet i en pressemelding fredag morgen.

Politiet har siktet to omsorgspersoner som barnet har bodd hos den siste tiden, for grov familievold eller medvirkning til dette. De to, en kvinne og en mann, ble torsdag varetektsfengslet av Inntrøndelag tingrett.

– Barnet var plassert hos de to siktede gjennom barnevernet, sier påtaleansvarlig i saken, Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt, til NTB.

Indre skader

Politiadvokaten sier videre at politiet foreløpig ikke ønsker å gå ut med hva slags skader barnet er påført, annet enn at det er snakk om indre skader. En obduksjon vil bli gjennomført i løpet av kort tid.

De to siktede er varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, med brev- og besøksforbud i fire uker og to uker med medieforbud. Bakgrunnen er fare for bevisforspillelse.

– Det var de siktede selv som tok kontakt med sykehuset. De har forklart seg for politiet og under fengslingsmøtet torsdag, men det er flere omstendigheter i saken som gjør at politiet og tingretten mener det er grunnlag å sikte dem, sier Ramberg videre.

Stor etterforskning

– Etterforskningen er fortsatt i tidlig fase. Vi har satt i gang en stor etterforskning, vi prioriterer saken høyt og har startet en bred etterforskning med flere hypoteser, sier Ramberg.

Hun sier politiet først og fremst vil kartlegge den siste tiden til barnet.

– Vi har gjennomført en rekke avhør, det er gjort tekniske undersøkelser og det vil bli foretatt en obduksjon de nærmeste dagene, som kan gi mer informasjon om dødsårsak, sier Ramberg.

Tungt

Den siktede mannen og kvinnen hadde torsdag fått oppnevnt forsvarere som ga noen knappe uttalelser i forbindelse med fengslingsmøtene.

Kvinnens forsvarer, advokat Theo Dretvik, uttalte da at hans klient tar siktelsen veldig tungt.

– Hun opplever beskyldningene fra politiet som forferdelige, sa Dretvik.

Den siktede mannen nekter også straffskyld.

– Han stiller seg helt uforstående til at han er siktet i saken. Naturlig nok har han det helt forferdelig, sa mannens forsvarer, advokat Per Ove Sørholt.

Oppretter tilsynssak

Fredag varsler velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag at det vil bli opprettet tilsyn mot flere etter dødsfallet.

– Fordi ulike aktører i barnevernet har vært inne i saken. Barnevernloven har trådt i kraft. Da er det områder vi både kan og skal ha tilsyn på, sier Stene til Trønder-Avisa.

Barnevernet hadde flyttet barnet fra sine biologiske foreldre til paret som ble pågrepet og varetektsfengslet i Innherred tingrett.

Ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand, sier til NRK at det er en trist dag i kommunen.

– Dette er en dypt tragisk sak med verst tenkelig utfall. Dette berør oss all, sier hun og opplyser at pårørende i saken er under oppfølging, og at dette vil bli fulgt opp videre.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.