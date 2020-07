Bare ett universitet kan tilby utveksling til høsten

Studenter over hele landet hadde fått ja til å reise til alle verdens hjørner for å ta deler av studiene i varmere, kaldere, større og mer spennende byer. Men så kom korona-bølgen og skylte alle planer og drømmer i vasken. Én etter én avlyste universitetene i vår alle planlagte utvekslingsprogrammer for høsten.

Kun i Bergen holdt universitetet igjen for å se hvordan situasjonen utviklet seg.

– Hvis det fortsatt skulle bli en mulighet for å tilrettelegge for utenlandsopphold ønsket vi å gjøre det. Situasjonen har endret seg mye den siste tiden. Men vi har måttet vente på en endring av reiserådene for nordmenn, som har vært gjeldende frem til 20. august, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen (UiB).

Etter at regjeringen gjorde endringer i innreiserestriksjonene for arbeidsinnvandrere, ble det nå klart for innreise for utenlandske studenter fra 1. juli.

Les også: 48.052 studenter og elever har fått tilleggslån fra Lånekassen

Tilpasser seg situasjonen

Det er 150 studenter ved UiB som ønsker å reise til utlandet, og 476 studenter fra Europa som ønsker å komme til Bergen. Med utveksling menes både de norske studentene som reiser ut av landet og de utenlandske som kommer til Norge.

– Vi vil tilrettelegge for de studentene som kan leve med den usikkerheten det gir å avvente reiserådene, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen. Foto: Eivind Senneset / UiB

Les også: Studentene raser mot krisepakke

Studentene vil være omfattet av de til enhver tid gjeldende regler om karantene ved innreise til Norge, og de må forholde seg til de nasjonale smittevernrådene på samme måte som alle andre, heter det i regjeringens pressemelding om endringen i innreiserestriksjoner.

– Vi har et tett samarbeid med Studentsamskipnaden i Bergen om bosituasjonen til studentene som kommer til Bergen. Vi vil bistå alle de ankomne som må i karantene, og de norske studentene som vil til utlandet på best mulig måte, sier Samdal.

– Er det forsvarlig å gjennomføre utveksling, når alle de andre universitetene har avlyst?

– Når myndighetene mener det er forsvarlig å ta imot internasjonale studenter og la norske borgere dra til utlandet, følger vi disse vurderingene, svarer Samdal.

Prøver å finne løsninger

Ved Universitetet i Oslo er all studentutveksling kansellert høsten 2020 på grunn av covid-19. Det finnes kun noen få unntak.

UiO vil kun ha et lite antall studenter utenlands neste semester. Studenter som tar en grad der UiO samarbeider med et utenlandsk universitet er ikke omfattet av avlysningen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

– Samt et mindre antall studenter som allerede hadde planlagt to semestre i utlandet med oppstart vårsemesteret 2020 og som ikke reiste hjem, sier studiedirektør Hanna Ekeli ved Universitetet i Oslo (UiO).

Noen studier har obligatoriske utvekslingsopphold som har blitt avlyst kommende høstsemesteret. For studentene ved disse studiene kan det bli utfordrende å fullføre til normert tid.

– De ulike studieprogrammene ser på løsninger for å flytte disse oppholdene til et senere semester eller finne gode erstatninger ved UiO, Ekeli.

Rundt 100 studenter ved UiO hadde allerede fått beskjed fra universitetet de skulle til om at utvekslingen var kansellert da UiO avlyste. Noen av universitetene i utlandet hadde gitt beskjed om utsatt studiestart eller kun digital undervisning.

– Da UiO valgte å avlyse all ordinær utveksling for høstsemesteret 2020, berørte beslutningen cirka 500 studenter, opplyser studiedirektøren.

Også Universitetet i Sørøst-Norge, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Nord universitet, Universitetet i Stavanger og OsloMet har avlyst all ordinær utveksling.

Den beste reisen i livet

ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, anbefaler at studentene ikke legger ideen om å reise ut helt fra seg enda.

Les også: Massiv krisepakke skal dempe koronakrisen

Presidenten i ANSA, Hanna Flood mener det er veldig bra at UiB har holdt muligheten til utveksling åpen for studentene.

– Utveksling er for mange den beste reisen i livet. De blir kjent med en annen verden en annen kultur og får venner fra helt andre steder enn de ville fått i Norge.

Utvekslingen gjør at en får sett faget og studiet i en internasjonal kontekst. Det er flere muligheter som åpner seg med utveksling, mener Flood.

– Jeg fikk sommerjobb i London. Mange muligheter i det internasjonale arbeidsmarkedet går tapt hvis en ikke får reist, sier ANSA-president Hanna Flood. Foto: Thea Høyer

Flood mener også det er synd om man ufrivillig ikke får fullført det planlagte studiet på normert tid på grunn av pandemien. Det vil ha konsekvenser for studentenes økonomi og mulighetene på arbeidsmarkedet etter endt utdanning.

Man kan også reise som det som ANSA kaller en «Free Moover». Det betyr at studenten reiser på utveksling på egenhånd, ikke via universitet en tilhører, opplyser Flood.

– Hold deg oppdatert på reiseråd og karantenereglene til det landet du skal til, oppfordrer hun.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.