Petter Eriksen (t.h.) har jobbet som «konsulent» for det private omsorgsselskapet Baos siden 2011, og gikk til sak for å få fast jobb. Mandag kom dommen som slo fast at Eriksen og de andre omsorgsarbeiderne vant fram. Her er han sammen med advokatene Claude A. Lenth (t.v.) og Eirik Wigenstad i advokatfirmaet Hjort.