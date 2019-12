Tilsynet skriver i en pressemelding at de mener avisens redaksjonelle profil er for avgrenset, at mye av innholdet i avisa handler pinsekirken og at avisa derfor etter Medietilsynets vurdering ikke dekker et bredt spekter av saker fra ulike samfunnsområder.

Korsets Seier søkte også om produksjonstilskudd i 2016, men fikk også den gang avslag. Begrunnelsen var den samme.

Avisa kan klage på vedtaket i Medietilsynet til Medieklagenemnda.

