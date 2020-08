AUF-ere forlot salen da Trond Giske gikk på talerstolen

Trond Giske brukte sitt innlegg under valgdebatten ved årsmøtet i Trøndelag Ap som et slags avskjedsinnlegg.

– Jeg gledet meg til å sette planene vi hadde lagt, ut i livet. Men jeg lever godt med at det ikke blir slik. Ingen har krav på en ny sjanse. Nå håper jeg dere vil bygge det nye Trøndelag Arbeiderparti, sa Giske.

Flere av AUFs delegater AUF valgte å forlate salen da Giske gikk på talerstolen. Giske valgte å tale i Steinkjer, der det gamle Nord-Trøndelag Arbeiderparti samlet seg, framfor i Trondheim, der hans eget lag holdt til.

– I 37 år har jeg hver dag tenkt på oppgavene mine i AUF eller Arbeiderpartiet. Jeg vet nesten ikke hvem jeg er uten det, sa den tidligere Ap-nestlederen.

Samtidig la Giske til at han skal klare seg godt. Han fikk stående applaus da han forlot talerstolen.

Les også: AUF-medlem: – Endelig kom metoo til Trøndelag

Kjerkol fremmet som lederkandidat – mot kampvotering på årsmøtet i Trøndelag Ap

Ingvild Kjerkol er fremmet som motkandidat til Marit Bjerkås i valget på ny leder i Trøndelag Arbeiderparti.

Det er dermed duket for kampvotering på lørdagens fylkesårsmøte.

Marit Bjerkås (35) fra Rennebu ble fredag innstilt som ny fylkesordfører av en enstemmig valgkomité.

Men prosessen fram mot innstillingen har vært svært omstridt, og fra talerstolen tok stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol et kraftig oppgjør med valgkomiteens leder Arild Grande.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, kan jeg rett og slett ikke akseptere, sa Kjerkol.

Kort tid etter gikk Arild Kvernmo Pedersen fra Verdal på talerstolen og fremmet en benkeforslag om Kjerkol som leder i stedet for Bjerkås.

Les også: Valgkomitélederen: – Vi kan ikke fortsette som før

Grande sa nei

I den opprinnelige innstillingen, som ble lagt fram av en enstemmig valgkomité mandag, var det omstridte Trond Giske som var foreslått som ny fylkesleder.

Det utløste en flom av protester, og flere kvinner sto fram med sterke historier om ukultur og ubehagelige opplevelser i partiet. Det endte med at Trøndelag AUF torsdag trakk sin støtte til Giske. Dermed falt innstillingen, og Giske ble vraket som kandidat.

Etter det NTB kjenner til, skal Kjerkol dagen etter selv ha tatt kontakt med valgkomiteens leder for å lansere seg som kandidat. Forslaget skal ha fått støtte fra flere i komiteen.

Men Grande satte foten ned. Han nektet å godta en innstilling med Kjerkol på topp.

Les også: Ingvild Kjerkol hardt ut mot valgkomiteens leder Arild Grande

Trussel som varsel

Da valgkomiteen la fram sin nye innstilling fredag kveld, var det i stedet Marit Bjerkås fra Rennebu som var foreslått.

Kort tid etter kunne flere medier melde at valgkomiteens leder Arild Grande hadde fortalt valgkomiteens medlemmer at han hadde mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol dersom valgkomiteen innstilte henne som ny leder.

Grande ringte selv til Kjerkol etter møtet for å redegjøre for dette.

– Det var en veldig overraskende opplevelse, fortalte Kjerkol i sitt innlegg til årsmøtet.

– Vi har klare rutiner, både for hvordan valgprosessen skal foregå, og hvordan et varsel skal behandles. Og hvis det rettes et varsel mot meg, skal det behandles ordentlig. Det er ikke blitt gjort i denne valgprosessen, sa hun.

En rekke andre delegater ga uttrykk for støtte til Kjerkol og rettet sterk kritikk mot Grandes håndtering av saken, som av flere ble omtalt som et «bakholdsangrep».

Les også: Åpen krig i Trøndelag Ap

Beklager medielekkasje

Selv har Grande beklaget at «ting som ble sagt i dyp fortrolighet», har lekket ut til pressen.

– Den første personen jeg ringte etter møtet i valgkomiteen, var Ingvild Kjerkol. For å fortelle om både meldingen som jeg hadde mottatt, og hva jeg hadde gjort i valgkomiteen. Dette prøver vi å håndtere på en skikkelig måte, sa Grande til pressen som fulgte årsmøtet.

Ifølge ham er det viktig å opptre med varsomhet overfor partifeller som sitter på vanskelige historier.

– Derfor er det veldig uheldig at disse tingene bevisst blir plantet i mediene, advarte han.