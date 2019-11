Flere sentrale topper i Ap har åpnet for et regjeringssamarbeid med Miljøpartiet De Grønne (MDG) etter stortingsvalget i 2021. Det mener også Arbeiderpartiets ungdomsparti, som også vil samarbeide med Rødt.

– På nåværende tidspunkt er det ikke riktig å stenge noen dører for noen av de på venstresiden som vil bidra til regjeringsskifte i 2021, sier AUF-leder Ina Libak til Klassekampen.

Libak understreker samtidig at det er viktig «å ta ting i riktig rekkefølge».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Når jeg nå sier at man bør åpne for samarbeid, må man på et senere tidspunkt sette seg ned og se hvordan en regjering faktisk skal se ut. Det er det ikke riktig tidspunkt for nå, sier AUF-lederen.

Til avisen skryter hun av lokale rødgrønne samarbeid, særlig med MDG. I både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand inngår Ap og MDG i samarbeidskoalisjoner.

Les også: Tidligere LO-leder: – Gang på gang er det tilbakeslag for Arbeiderpartiet. Folkets tillit til dem er svekket

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener AUF-utspillet bør vekke bekymring.

– I Oslo forsvinner kjøtt fra sykehjemmene og bilene fra veiene, mens folk flås av eiendomsskatt. Det er bare et lite bilde på hva som skjer når disse partiene finner sammen, sier han.