– Vi ønsker at Arbeiderpartiets leder skal komme ut med en klar oppfordring hvor han tallfester hvor mange partiet ønsker og har rom for å ta imot, sier Gro Balas, som satt som byråd i Oslo for Ap på 1990-tallet, til VG.

Sammen med flere andre tidligere Ap-politikere har hun skrevet brev til partiledelsen i forkant av Aps landsstyremøte tirsdag. Ap-leder Jonas Gahr Støre skal tale til landsstyret.

I brevet krever Ap-veteranene at partiet går inn for å ta imot minst 500 barn og barnefamilier. Regjeringen vil hente 50 asylsøkere fra Hellas.

De tidligere Ap-politikerne har sluttet seg til Facebook-gruppen «500 fra Moria, ikkje 50», som nå har over 60.000 medlemmer.

«Det vi etterlyser, er klar melding fra ledelsen i eget parti», skriver de i brevet.

