Partiets nasjonale talsperson håper at en fersk dom fra England kan stanse planene om utvidelsen ved Norges hovedflyplass.

En britisk ankedomstol satte denne uken ned foten for en ny rullebane på Heathrow-flyplassen. Kjennelsen er en seier for klimaaktivister som kjemper mot utvidelsen og er den første som er basert på Parisavtalen.

Klimaprøves

– Dette er en viktig miljøseier. Klimadommen kan få store konsekvenser også i Norge. Jeg mener ny rullebane på Gardermoen må klimaprøves for retten, om ikke regjeringen selv skroter denne klimabomben, sier Hermstad til ABC Nyheter.

Han peker på at en norsk klimalov med utgangspunkt i Parisavtalen ikke har blitt ordentlig testet for retten enda.

Avinor mener det er behov for å utvide med en tredje rullebane på Gardermoen innen 2030 på grunn av trafikkveksten. Utvidelsen er fortsatt på planleggingsstadiet.

Sindre Buchanan i MDG opplyser til NTB at partiet vil forfølge saken politisk. Han peker på at det i England var en samling av miljøorganisasjoner som prøvet saken for retten, og det kan være er løsning her også. (NTB)

