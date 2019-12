Ari Behn er død

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmest pårørende til Ari Behn, må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, opplyser Ari Behns familie via pressekontakt Geir Håkonsund til NTB.

Viktig del av kongefamilien

Via Kongehusets nettsider uttaler kong Harald og dronning Sonja:

– Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.

– En god venn

Også Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har kommet med en uttalelse:

– For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Vi var alle veldig glad i Ari. Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, Prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.

I en melding til NTB sendt onsdag kveld, uttrykker statsminister Erna Solberg sin medfølelse med familien.

«Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham»

Ari Behn (fra venstre) på balkongen med kongefamilien, den 31.mai 2012, i forbindelse med kongeparets 75-års dager. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tre døtre

Ari Behn ble født i Aarhus og bodde de første årene i Danmark og England. Familien flyttet deretter til Lavangen i Troms, før de slo seg ned i Moss i Østfold da han var seks år gammel.

I voksen alder endret han etternavn fra Bjørshol til mormorens opprinnelige etternavn Behn.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidardomen 24. mai 2002 og ble separert i 2016 og skilt i 2017.

De har tre døtre sammen: Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11). De har hatt delt omsorg for barna.

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn giftet seg i Trondheims domkirke Nidarosdomen i 2002. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Forfatter og billedkunstner

Behn debuterte som forfatter i 1999 med den kritikerroste novellesamlingen «Trist som faen» og fikk også gode kritikker for oppfølgeren «Talent for lykke» i 2011.

Han har også laget dokumentarer for fjernsyn og vært skribent i aviser som Dagbladet og Aftenposten, samt flere tidsskrifter.

I 2011 debuterte han også som dramatiker med stykket «Treningstimen», som ble satt opp på Rogaland Teater.

De siste årene hadde Behn også stor suksess som billedkunstner, og i 2018 solgte han ifølge Nettavisen malerier for 5,7 millioner kroner.

I oktober i fjor utga Behn boken «Inferno», som fikk blandede kritikker. Den handler om en mann som går til grunne etter å ha blitt forlatt.

På bokens omslag skrev Behn: «Jeg er en noksagt. Jeg har alltid vært for intens. Full av ord og altfor mye kraft. Uten balanse. Enten – eller. Taus og pågående. Blyg og skamløs. Jeg klarte ikke å holde igjen. Jeg lot det brenne.»

Bunnløs sorg

Flere politikere og kunstnere gir uttrykk for dyp sorg og medfølelse på sosiale medier over nyheten. Blant dem Fotograf Peter Heimly, som har laget flere utstillinger og TV-serier med Behn, sier han er dyp sorg over å ha mistet sin beste venn.

– Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn i dag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle, skriver han på sosiale medier.

– Jeg elsket Ari, og han vil for alltid være ved min side.

Det er stille er foran Slottet, 1. juledag. I kveld kom det melding om at Ari Behn er død, noen har alt tent lys. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Et friskt pust

Kongehushistoriker og forfatter Trond Norén Isaksen sier Ari Behn var et friskt pust i kongefamilien.

– Han var til tider en kontroversiell figur. Han hadde sin kunstneriske karriere og skulle ikke leve av kongehuset, men stå fritt til å forme sin egen karriere, sier han.

Noen ganger var det en vanskelig balansegang, men ifølge Isaksen hadde Ari Behn og kongefamilien hadde et godt forhold.

– Minneordene fra kongefamilien i kveld er varme, og han var en viktig del av familien. Ari har mange ganger i intervjuer sagt at han elsket sin svigermor, sier Isaksen.

Behn og dronning Sonja hadde blant annet en felles interesse for kunst, påpeker han.

– Han feiret også jul med kongefamilien etter at han og prinsesse Märtha Louise var blitt skilt, sier Isaksen.

Behn var invitert til å feire jul sammen med kongefamilien, men det er så langt uvisst hvordan han tilbragte julen.

Isaksen understreker at Behn ikke bare huskes som et midlertidig medlem av kongefamilien, men også for sitt eget yrke som forfatter designer og kunstner.

– Han var en mann som utforsket sine talenter på flere områder, sier han.

Politiet har undersøkt

Politiet fikk melding om dødsfallet klokken 16.47 i dag, skriver Aftenposten.

Ved 17-tiden observerte naboer flere politibiler og ambulanse på vei mot Behns bolig i Lommedalen.

– Vi har vært der og gjort våre undersøkelser. Vi vil ikke kommentere noe mer enn det som kommer frem i pressemeldingen som er sendt ut. Det er familien som styrer den delen, sier Roger Hjertø, vaktleder ved kriminalvakten i Oslo politidistrikt.