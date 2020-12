Koronapandemien har ført til at Nobelinstituttet i Norge og Nobelstiftelsen i Sverige måtte bruke fantasien for å løse hvordan årets prisutdeling skulle deles ut. Smittevern og reiserestriksjoner har ført til at årets høytidelighet vil skje digitalt, melder NRK.

For første gang i historien skal Nobels fredspris ikke deles ut i Norge. Mottakeren, Verdens matvareprogram, vil få prisen overlevert i Roma der FN-organisasjonen har sitt hovedkontor. Medaljen og diplomet er sendt fra Oslo til den norske ambassaden i Roma, forteller direktøren ved Nobelinstituttet Olav Njølstad.

Også de øvrige Nobelprisene som normalt deles ut i Sveriges hovedstad Stockholm, blir sendt med diplomatisk kurerpost. Prisene deles ut til elleve prisvinnere i tre ulike land – Tyskland, Storbritannia og USA.

– Ambassadøren eller konsulen vil holde en tale, og så vil prisvinneren hente medaljen og diplomet på et bord, forteller leder Lars Heikensten i Nobelstiftelsen.

Et av kravene til vinnerne av Nobelprisen er at de må holde en forelesning innen et halvt år etter prisutdelingen. Etter årets prisutdeling vil foredragene skje digitalt mens ett leveres skriftlig.

Det norske nobelinstituttet tar derimot sikte på at fredsprismottakeren skal holde sitt foredrag i Oslo før sommeren så sant smittesituasjonen tillater det. Før foredraget er holdt vil ikke prispengene utbetales.

