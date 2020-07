Arbeidstilsynet: Flere grove lovbrudd på KNM Helge Ingstad

Lovbruddene, som av Arbeidstilsynet beskriver som grove, skal ifølge Bergens Tidende dreie seg om ulovlig overtid, manglende betaling og for lav lønn i forbindelse med arbeidet på vraket av KNM Helge Ingstad.

Selskapene har frist for å komme med sitt svar på tilsynsrapportene i løpet av august og september. Flere av dem er uenige i tilsynets konklusjon.

– Vi finner ofte mindre brudd på arbeidstid i tilsyn, men det er sjeldnere at vi avdekker så alvorlige brudd, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet, Marita Scott.

Bergingsoperasjonen hadde en kostnadsramme på ca. 765 millioner, og den havarerte fregatten ble våren 2019 lappet sammen i ekspressfart. Ifølge Bergens Tidende hastet det for Forsvaret å få skipet til å flyte, fordi vraket lå på en innleid lekter på Haakonsvern med høy dagskostnad.

Forsvaret og fem av selskapene som hadde arbeidsfolk på fregattvraket, er kontrollert. Arbeidstilsynet mener Forsvaret ikke har oppfylt plikten til å kontrollere om underleverandørene følger arbeidsmiljølova.

Tilsynet mener også at Forsvaret ikke har samarbeidet ved å blant annet å ikke gi fra seg besøkslogger fra Haakonsvern som viste hvor lenge arbeiderne var på marinebasen.

Forsvaret skriver i en epost til BT at de ser alvorlig på saken, og at de skal sette seg grundig inn i den for å gi Arbeidstilsynet et tilsvar og få et godt grunnlag for å se på sine interne rutiner.