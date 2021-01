– Vi har over noe tid hatt en økende bekymring for det høye arbeidspresset ledere og medarbeidere i Folkehelseinstituttet har stått i gjennom pandemien, sier avdelingsdirektør for tilsyn i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, til TV 2.

I et brev Arbeidstilsynet sendte til FHI fredag i forrige uke, ba tilsynet instituttet om å sende dem opplysninger om overtidsbruken innen 12. februar.

Torsdag i forrige uke skrev Dagsavisen at FHI-ansatte i fjor jobbet 41.729 overtidstimer i 2020, nesten 14 ganger så mye som året før. 18 ansatte endte på over 500 timer.

– På bakgrunn av den informasjonen vi får inn, vil vi vurdere hva vi eventuelt gjør videre, sier Løvås.

Assisterende direktør Peggy Knudsen i FHI sier at de vil sende Arbeidstilsynet dokumentasjonen de ber om.

– Det har vært et helt ekstraordinært arbeidsår for svært mange av våre medarbeidere, og vi innser at vi kan ha brudd på arbeidsmiljøloven, sier Knudsen til TV 2.

