Det var KrF som presset på for å få regjeringen til å øke kontantstøtten i 2017. Resultatet er at mødre med små barn jobber færre timer i måneden, viser en fersk Nav-analyse som Dagsavisen omtalte tidligere denne uken.

I snitt har småbarnsmødre redusert arbeidstiden sin med 1,4 timer i måneden siden kontantstøtten økte. Det tilsvarer nesten 500 fulltidsstillinger, viser analysen.

Nok et bevis på at kontantstøtten er dårlig likestillingspolitikk, mener Anette Trettebergstuen, som leder Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

– Dette har vi sagt hele tiden og tall etter tall viser det samme, nemlig at det å øke kontantstøtten fører til at kvinner blir værende hjemme. Det bryter med arbeidslinjen og har konsekvenser for likestillingen, sier Trettebergstuen, som har en tydelig adressat for budskapet sitt:

– Nå må det snart være nok. Regjeringen må innse at de holder seg med en ordning som ikke oppnår noe annet enn dette.

Dårlig likestillingspolitikk, mener lederen for Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, om kontantstøtten.

Billigere barnehage

Ap har flere ganger tatt til orde for å skrote kontantstøtten og erstatte den med en type ventestøtte for foreldre som ikke har fått barnehageplass.

Ifølge Nav-analysen er det nettopp slik de fleste bruker kontantstøtten i dag. Unntaket er foreldre med minoritetsbakgrunn, som oftere velger å ta ut full ytelse i hele stønadsperioden.

Vi kan ikke ha det sånn at nyankomne med lav formell kompetanse skal oppleve at det lønner seg å være hjemme framfor å jobbe, mener Trettebergstuen.

– Vi vet hva som er utfordringene til det norske samfunnet framover. Vi trenger flere i arbeid for å holde hjulene i velferdsstaten i gang. Da kan vi ikke ha en kjempedyr velferdsordning som holder folk utenfor.

Løsningen er at barnehagen blir mer tilgjengelig, mener hun.

– Vi vil ha flere og mye billigere barnehageplasser.

– Øker gapet

Nav-analysen bekrefter at når kontantstøtten økes, reduseres sysselsettingen blant mødre med barn i kontantstøttealder, men reduksjonen er mindre enn antatt. Det er heller ikke mulig å slå fast at kontantstøtten er en fattigdomsfelle, ifølge forfatteren av analysen, Magne Sortland.

Trettebergstuen mener likevel at den må bort.

– De som bruker kontantstøtte, tilhører en gruppe som har lav sysselsettingsgrad i utgangspunktet. De står lengst unna arbeidslivet og er vanskeligst å få inn igjen. Kontantstøtten øker det gapet, sier hun.