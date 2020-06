Åpner Norge for utenlandske turister: – Svært gledelig nyhet for Nord-Norge

– Beslutningen om åpning av grensene er en svært gledelig nyhet for Nord-Norge, sier Siw Sandvik, leder for kommunikasjon og marked i Nordnorsk reiseliv.

Turister fra land i Europa med «lavt smittetrykk», får lov til å slippe inn i Norge fra 15. juli. Det ble klart da regjeringen i dag presenterte de nye reiseråd.

Helseminister Bent Høie (H) sa at Tyskland per i dag ligger godt an når det gjelder smittesituasjonen.

– Det er spesielt gledelig at Tyskland vurderes som trygt siden tyske turister sto for 27 prosent av det totale antallet overnattinger på hotell og camping i Nord-Norge fjor sommer, sier Sandvik og legger til:

– Det utgjør til sammen 236.000 gjestedøgn. Nord-Norge er en attraktiv landsdel for det tyske markedet.

Sandvik og reiselivet i Nord-Norge har vært svært bekymret for sommeren, og det er fortsatt mange som er permittert i næringen.

Hun forteller at utenlandske turister står for omtrent 50 prosent av alle besøk i Nord-Norge.

– Før koronasituasjonen traff oss, så det ut til at årets sommer skulle bli den beste noensinne.

Nå håper hun at mange utenlandske turister vil komme til Nord-Norge på sensommeren og utover høsten.

– I Europa tar de ferie senere enn oss. Vi håper nå at mange kommer i juli, august og september. At grensene nå åpnes, gir oss litt mer forutsigbarhet til å planlegge høsten.

