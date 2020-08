Åpen krig i Trøndelag Ap

– Etter i dag må vi se framover.

Det sa avtroppende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø i sin åpningstale til årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti lørdag.

Men i møtelokalene så nok delegatene seg heller over skulderen av frykt for en dolk i ryggen.

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim, mener fylkespartiet er på et «nullpunkt» etter de siste dagenes dramatiske konflikter.

– Det brukes maktmidler som jeg virkelig er overrasket over, sier Ottervik til NTB.

Les også: Ingvild Kjerkol hardt ut mot valgkomiteens leder Arild Grande

Sorti for Giske

Det begynte med at valgkomiteen mandag enstemmig innstilte Trond Giske som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti.

Innstillingen utløste en flom av protester, og flere kvinner sto fram med sterke historier om ukultur og ubehagelige opplevelser i fylkespartiet. Det endte med at Trøndelag AUF torsdag trakk sin støtte til Giske.

Dermed falt innstillingen, og Giske ble vraket. Giske selv opplyste fredag at han ikke lenger er kandidat, og at han heller ikke vil stille til gjenvalg til Stortinget.

Ifølge ham blir belastningen for stor.

«Det er umulig å stå i en situasjon hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder. Dette tar ikke slutt, folk kan uten dokumentasjon fremføre anklager mot meg hver gang jeg søker politiske verv. Det skjedde i fjor, det skjer igjen nå, og det vil kunne skje i fremtiden. Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget», skrev Giske på Facebook.

Les også: Giske vil ikke stille på benkeforslag – gir seg også på Stortinget

Uventet innstilling

Fredag seilte stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol fra Stjørdal opp som ny favoritt til å bli fylkesleder.

Men da valgkomiteen la fram sin nye innstilling tidlig fredag kveld, var det overraskende med Marit Bjerkås fra Rennebu på topp.

Kort tid etter kunne flere medier melde at valgkomiteens leder Arild Grande hadde fortalt valgkomiteens medlemmer at han hadde mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol dersom valgkomiteen innstilte henne som ny leder.

Dermed var det duket for nye runder med knallharde angrep lørdag.

Samtidig kunne NRK melde at det lå an til kampvotering på årsmøtet. Lørdag ettermiddag bekreftet flere kilder ifølge NRK at det ville komme benkeforslag om Kjerkol som fylkesleder i stedet for Bjerkås.

Les også: Marit Bjerkås: – Det har vært en kjempeheftig uke

– Noe er riv ruskende gærent i Trøndelag Ap

Nestleder Audun Lønmo Knudsrød i Trondheim Ap hyllet varslerne og kritiserte partikulturen i et innlegg under fylkesårsmøtet lørdag.

– Når jenter og unge kvinner i AUF må ha egne møter for å advare hverandre om hvilke menn de må passe seg for på årsmøtene våre, da er det noe riv ruskende gærent. Når de møtene fortsatt er nødvendige, da sier det noe om at kulturen ikke er tatt tak i. Det har ikke skjedd noen ting, sa Knudsrød i et flammende innlegg fra talerstolen under årsmøtet i Trøndelag Ap.

Han sa at han tror folk har fryktet å si ifra om kritikkverdige forhold i partiet.

– Alle har turt å si «maktkamp og mediepress». Ingen har turt å si «vi har et problem», sa Knudsrød.

Han hyllet de unge kvinnene som har stått fram og fortalt om ukultur i Trøndelag Ap de siste dagene.

– Endelig er det noen som tør, og jeg håper flere tør. Og vi må være forberedt på at de sier ifra til noen andre enn oss inntil videre før den tilliten til oss er gjenoppbygd, sa Knudsrød, og fortsatte:

– Gina Berre, Ellen Reitan, Sandra Skillingsås: Dere er mine politiske forbilder.

Les også: Fikk drapstrussel etter at hun snakket om Giske og ukultur i Trøndelag Ap