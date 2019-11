Under et innlegg på LO Stats Kartellkonferanse på Gol onsdag tok Støre et oppgjør med regjeringens økonomiske politikk og spesielt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, skriver Klassekampen.

Reformen går ut på at det hvert år skal kuttes 0,5 prosent i driftsbudsjettene til offentlig sektor. Reformen som skal fremme bedre ressursbruk og økt effektivisering, har fått mye kritikk. Finansminister Siv Jensen (Frp) har derimot uttrykt at reformen er en suksess.

– Det betyr at vi ikke klarer samfunnsoppdraget lenger

– Dette er en metode som vitner om manglende vilje til å prioritere. Det er et flatt ostehøvelkutt. Vi tror ikke sektorer som handler om mellommenneskelig kontakt, blir mer effektive av et flatt kutt. En Ap-ledet regjering vil også prioritere og kunne flytte penger, men vi må bruke en annen metode, sa Støre.

Under konferansen varslet Støre at Arbeiderpartiet ville erstatte ABE-reformen med det han kalte en «tillitsreform». Han vil ikke at offentlig sektor skal styres etter markedsøkonomiske prinsipper. Han forsvarte privatiseringen av Telenor og Statoil, men sa at noe annet gikk galt på veien videre.

– Å styre etter mål har blitt til en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen, sa Støre.