I et utdrag fra Aps programutkast som TV 2 har lest, er det dissens på et av punktene om abort.

Flertallet i komiteen foreslår ifølge TV 2s opplysninger å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18.

Mindretallet foreslår derimot å avvikle nemndene og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker. Det skal samtidig sørges for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker dette.

Mindretallets forslag vil i praksis bety selvbestemt abort til uke 18.

Et lignende forslag ble stemt ned på Aps landsmøte i 2019.

