Vedtaket var et kompromiss med opphav i det lokale AUF-lagets forslag om å stanse norsk oljeproduksjon innen 2030, skriver Adressa.

2050-kompromisset fikk til slutt flertall med 39 mot 35 stemmer på partiets årsmøte lørdag.

AUF har tidligere vedtatt nasjonalt at utfasingen bør skje innen 2035.

Dårlig idé

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), mener det er helt feil å sette en sluttdato og mener det vil medføre at utslippene vil øke.

Vedtaket til Trondheim Arbeiderparti er oppsiktsvekkende og går i motsatt retning av signalene Ap-ledelsen har sendt det siste året. Senest Ap-leder Jonas Gahr Støre, som under NHOs årskonferanse i januar, kalte en sluttdato en dårlig idé.

– Vi skal ha sluttdato for utslipp, ikke for en næring som sitter med kunnskap og erfaringer som verden trenger, sa han til NTB for en måned siden.

Også Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har tidligere sagt at han ikke ønsker noen sluttdato, men tvert imot mener at oljeindustrien er en del av løsningen på klimakrisen.

Energi- og miljøpolitisk talsperson i partiet, Espen Barth Eide, sier at dette ikke er noe Arbeiderpartiet sentralt stiller seg bak.

– Vi mener at sluttdato er en dårlig idé. Vi mener at vi skal utvikle industrien videre på skuldrene til dagens næring, da trenger vi heller en startdato for de nye næringene enn en sluttdato, sier han til NTB og peker på nye næringer som karbonfangst og -lagring, havvind og hydrogenproduksjon.

Eide kaller vedtaket i Trondheim Ap, som er det første lokallaget som har vedtatt en sluttdato, en påminnelse om at det er en levende debatt om både klima- og oljepolitikk, men understreker at dette med sluttdato er feil medisin.

Aps olje- og energipolitiske talsperson Espen Barth Eide støtter ikke vedtak til Trondheim Ap om å sette en sluttdato for oljenæringen. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gavepakke til sjeiker

Å sette en sluttdato for oljenæringen i Norge i 2050 vil rasere norsk næringsliv og være en gavepakke til sjeiker i Midtøsten, mener Frp.

– FNs klimapanel sier at om man legger 1,5-gradersmålet til grunn, må mellom 16 og 26 prosent av verdens energimiks være petroleumsbasert, om man skal nå målet i 2050, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale i Frp til NTB.

– Trondheim Aps forslag er en gedigen gavepakke til land som Venezuela og sjeikene i Midtøsten, legger han til.