Ap: Ropstad tar feil når han sier homoterapi er forbudt

– Det statsråden sier er feil, det vi har sett i for eksempel VGs dokumentar. Organisert praksis av homoterapi, det er i dag lov. Og det må slutte. Det er livsfarlig for barn og unge. Det er derfor vi må ha et forbud, sa Arbeiderpartiets Kari Henriksen i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Hun ville vite hvorfor barne- og familieministeren ikke vil støtte en utredning om å forby såkalt konverteringsterapi.

– Jeg tar sterkt avstand fra konverteringsterapi. Jeg mener det er forbudt i dag. De overgrepene, den volden, terapien og behandlingen som skader folk, er forbudt. Det må vi bekjempe, sa Ropstad (KrF).

Han understreket at han er opptatt av å løfte trosfriheten, og viste dessuten til at ingen trossamfunn som har ytret seg i saken, har sagt at de ønsker å gjennomføre terapi for å få folk til å endre legning.

– Grunnen til at vi ikke ønsker et forbud mot konverteringsterapi, er at det er forbudt i dag.

Bakgrunnen for debatten er et forslag fra Ap i Stortinget om å forby homoterapi.

