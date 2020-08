92 Arbeiderparti-politikere og medlemmer skriver i et opprop i VG at de mener at Trond Giske ikke bør få ny tillit til framskutte verv i partiet.

«Vi vil oppfordre årsmøtet i Trøndelag til å ta et annet valg. Noen vil kanskje sjokkeres over at vi legger oss bort i valget i et annet fylke. Kutymen er jo vanligvis at vi holder oss unna valg i andre fylker. Men dette valget påvirker ikke bare Trøndelag. Det påvirker hele partiet.», skriver de i oppropet.

Les mer om reaksjonene her: Over 100 Ap-politikere i opprop: Ber Trøndelag Ap om å vrake Trond Giske

En enstemmig valgkomité i Trøndelag Ap innstilte denne uka Giske som ny leder av fylkespartiet. Valget skjer på årsmøtet denne helgen.

Innstillingen har fått reaksjoner både lokalt og sentralt. Anette Trettebergstuen, som er leder for Aps kvinnenettverk, sa tidligere denne uka at hun mener det er for tidlig, ifølge VG og TV 2.

Les også: Trettebergstuen mener Giske får toppverv for tidlig

– Skal være modige med dem

Blant dem som har signert oppropet, er stortingspolitikere som Tuva Moflag, Nina Sandberg, Svein Roaldsen og Siri Gåsemyr Staalesen.

Moflag, som er valgt inn fra Akershus, sier det er særlig tre ting som er viktig, deriblant likestillingspolitikken partiet jobber for.

– Det ene er at dette handler om å ta kampen for Arbeiderpartiets verdier, og vise at vi tar på alvor at metoo skulle bli et veiskille, sier hun til Dagsavisen.

– Det andre er at vi må være krystallklare på at vi er i ryggen på varslerne og de modige stemmene som kommer ut nå. De har vært tøffe og modige jenter og gutter, nå skal vi være modige sammen med dem, fortsetter Moflag.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag, avbildet tidligere i år. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Det tredje hun trekker fram, er de lokale konsekvensene som også påvirker utenfor Trøndelag. Den kanskje sterkeste tilbakemeldingen hun har fått, er fra en tillitsvalgt og folkevalgt for Ap lokalt, sier Moflag. Vedkommende var usikker på om hen kunne stemme på partiet ved neste valg.

Les også: Stenseng: Ikke opp til Ap-ledelsen å mene noe om ledervalget i Trøndelag Ap

– Folk er lei

Også Siri Gåsemyr Staalesen sier de må vise at de tar varslerne på alvor, og stille seg bak dem og støtte dem.

Stortingsrepresentanten fra Oslo sier hun har fått flere meldinger fra folk som er bekymret.

– Mange har meldt seg ut, folk er lei og føler at dette stadig dukker opp. Vi skal ut i valgkamp og stå på stand. Da vil folk snakke politikk, sier hun til Dagsavisen.

Selv om det er riktig at dette er en sak for fylkespartiet i Trøndelag, må det være lov å si fra, fortsetter Staalesen.

– Det var lett for meg å si ja til å støtte oppropet. Jeg mener metoo må bli et veiskille for partiet, sier hun.

Hun sier innlegget fra tidligere Trøndelag AUF-leder Ellen Reitan, som på nettstedet Trønderdebatt tar et oppgjør med det hun omtaler som en ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap, treffer henne med stor kraft. På Politisk kvarter i NRK torsdag sa Reitan at hun mener alle foreldre bør tenke seg som to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap.

– Jeg blir uvel av det. Det blir veldig sterkt, sier Staalesen.

143 personer har meldt seg ut av Arbeiderpartiet etter at det ble kjent at Giske er innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Ap, ifølge Aftenposten. Samtidig har 47 personer meldt seg inn.

Staalesen sier flere på grasrota er bekymret for partiorganisasjonen. Hun mener det er vanskelig å se at Giske har bygget opp den tilliten som de mener han burde hatt.

Les også: Tidligere AUF-politiker i Trøndelag: – Du er ferdig hvis du sier ifra

Mulig comeback

Trond Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Partiet har seinere avklart at det ikke er noe som står i veien for at han kan få nye tillitsverv.

Partikolleger i Trøndelag forsvarer Giske overfor VG, og ber resten av partiet forholde seg til vedtaket de fatter på lørdag. I debattinnlegg har Giske blitt beskrevet som en flink politiker, og støttespillere har omtalt ham som en dyktig mann og en som representerer grasrota i partiet.

På spørsmål om Trøndelag tar feil, svarer Moflag og Staalesen sammen.

– Ingen er uunnværlige, sier de.

De er begge klare på at beskjeden fra dem er rettet mot Giske og Trøndelag. Det er ingen beskjed til partileder Jonas Gahr Støre.

Morten Ellingsen i Nordre Follo Ap har tatt initiativ til oppropet. Han begynte i sitt eget lokallag, men så spredte oppropet seg, skriver TV 2.

Les også: Kommentar: Trond tvinger seg tilbake til toppen

Partiets omdømme

En annen Ap-politiker som har undertegnet oppropet, er Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen. Hun sier til Dagsavisen at for henne handler valget om å støtte utspillet om en vurdering ut fra hva som er bra for partiet.

– De signalene som valgkomiteen i Trøndelag Ap nå sender ut til resten av landet om Arbeiderpartiet, skader partiets omdømme, mener Rygh.

De siste dagene har hun fått mange henvendelser knyttet til situasjonen som nå har oppstått.

– Folk sier de vil melde seg ut og at de ikke orker mer, sier ordføreren.

Også hun understreker at Trøndelag selv velger sine tillitsvalgte, og at det er grunnen til at henvendelsen er rettet til dem.

– Men en fylkespartileder får automatisk plass i landsstyret, så de får en rolle på vegne av hele landet. Så dette er en sak som gjelder alle. Og det er en forhistorie her, dette er ikke en privatsak for Trøndelag, sier Rygh.

Les også: Jette Christensen: Smertefullt å lese innleggene til unge Ap-kvinner

Må videre

Lars P. Løkken, leder i Steinkjer Arbeiderparti, er en av dem som har vært støttende til innstillingen av Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Ap, skriver NTB.

– Han er en størrelse i norsk politikk og har vært det i 25 år, sier Løkken til nyhetsbyrået.

Han legger ikke skjul på at det er uenighet om Giske.

– Men har man gjort noen feil, så tar man konsekvensen av det. Så skal man få lov til å komme tilbake når man har gjort opp for seg. Så er det selvfølgelig ulike meninger om når tida er inne for det, sier han.

Dagsavisen har forsøk å få en kommentar fra Trond Giske på oppropet, men har foreløpig ikke fått svar. Til blant andre VG har han sagt at han ikke ønsker å kommentere saken.

Les også: Støre vil ha slutt på indre stridigheter i Ap