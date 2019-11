Ap om Rødts mistillitsforslag: – Det er for tidlig å konkludere

– Det er for tidlig å konkludere på mistillit nå. Kontrollkomiteen og Stortinget må få alle fakta på bordet før man konkluderer, skriver Hansen i en SMS til Dagsavisen.

I dag la Rødt-leder Bjørnar Moxnes ut et lengre innlegg på sin Facebook-side der han redegjorde for hvorfor pariet fremmer mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

«Ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av denne skandalen, som har røtter tilbake til flere ulike regjeringsperioder. Rødt ønsker en grundig gransking og behandling for å komme til bunns i skandalen og gjenopprette tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner.

Sakens omfang, alvor og klassejustis, der demokratiet og rettssikkerheten har sviktet noen av dem som trenger det mest, medfører samtidig at Stortingets medlemmer må vurdere om den sittende statsrådens ansvar og håndtering tilsier Stortingets tillit. Etter Rødts vurdering, er det klart at sakens alvor og omfang har økt under Anniken Hauglies periode som ansvarlig statsråd.»

– Norgeshistoriens største rettsskandale

Til NTB uttaler Moxnes:

– Vi vet nå ut fra det som har kommet fram, at Nav-skandalen er et resultat av villet politikk og uvilje mot å rydde opp.Hauglie har ikke gjort det man kan forvente av en statsråd som får Norgeshistoriens største rettsskandale på sitt bord, og ingenting tyder på at Hauglie er egnet til å rydde opp i denne skandalen.

Dagsavisen har kontaktet Arbeids- og sosialdepartementet. I en e-post skriver seniorrådgiver Trond Rasmussen:

– Hauglie har ingen kommentar til saken.

SV: – Hauglie har forklaringsproblemer

SV mener også at mistillitsforslaget kommer for tidlig.

– Hauglie har store forklaringsproblemer, og nå skal vi sørge for å få alle kortene på bordet. Et for dårlig forankret og for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt og styrke Hauglie. Vi vil derfor fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før vi konkluderer, skriver Freddy André Øvstegård til Dagsavisen, som sitter i Kontrollkomiteen for SV.

– Vi utelukker ingenting, men jobber nå i Kontrollkomiteen for å få best mulig svar på hva som har skjedd. Hauglie har mye å bevise i høringen, om hun skal få bli sittende.