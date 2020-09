– Dette er alvorlig. Om dette er sant, har enten Erna Solberg lagt skylden på teateret mot bedre viten, eller så har noen ikke gjort jobben sin med å informere. Hvis Erna Solberg har visst om bekymringsmeldingen, er det en skandale, sier kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiets til TV 2.

Hun sikter til vitneprovet daværende beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ga Oslo tingrett onsdag. Den tidligere statsråden syntes etter hvert venninnen Laila Bertheussen reagerte mistenkelig rolig og avdempet på de angivelige truslene og skadeverket på bilen og boligen hun delte med samboeren, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Mistanken ble formidlet til departementsråden som skulle ta den videre til statsministeren noen dager før Bertheussen ble siktet og pågrepet, hevdet Tybring-Gjedde. Men det gikk bare ett døgn fra Solbergs kritikk til PST gikk til pågripelse. Statsministeren gjorde da et poeng ut av at «Ways of Seeing» også rammet «familie og de rundt oss» og at trusler oppleves «vanskeligere når det rammer eiendeler og annet. Det tenker jeg faktisk at de som står bak stykket bør tenke over».

– Statsministerens kontor ble varslet på telefon om at Bertheussen var siktet av PST cirka to timer før PST offentliggjorde dette. Før øvrig har Statsministerens kontor ingen ytterligere kommentarer til den pågående rettssaken, skriver statssekretær Rune Alstadsæther i en SMS til TV 2.

Justisdepartementet vil ikke kommentere pågående straffesaker.

