Partikontoret i Oslo bekrefter overfor Adresseavisen at det er levert et varsel.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til Adresseavisen.

Les også: Trøndelag AUF trekker støtten til Trond Giske som fylkesleder

Avisen erfarer at hendelsen som er varslet inn, skal ha skjedd på en større partisamling i Trøndelag i 2014.

Varsleren var medlem i AUF og 18 år da episoden som varselet omtaler, skjedde.

Adresseavisen har bedt Giske om kommentar, men har ennå ikke fått svar torsdag kveld.

Dagsavisen har også forsøkt å komme i kontakt med Giske.

Trøndelag AUF trakk støtten

Trøndelag AUF trakk sin støtte til Giske som fylkesleder Trøndelag Ap torsdag kveld. Det skjedde etter at Sandra Skillingsås i et lengre intervju med Adresseavisen, fortalte om ubehagelige episoder med Giske og fylkespartiet.

Hun snakket blant annet i detalj om en nachspiel-episode med Giske.

I et tilsvar til Adresseavisen, uttalte Giske:

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene.

Giske med oppgjør på Facebook

På Facebook torsdag kveld tar Giske et oppgjør med pressen. Han skriver blant annet:

«Jeg er villig til å stå i mye for å kunne fortsette å gjøre en innsats for de sakene jeg brenner for, for unger som ramler ut av skolen, eldre som ikke får regulert pensjonen sin eller folk som står uten jobb i koronakrisa. Men ingen kan stå i et rom hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder.

I fjor grep mediene direkte inn i en demokratisk prosess i Trøndelag Arbeiderparti. Den gangen ved å skrive om et varsel ingen varsler sto bak, med et falskt sitat og ukesvis med benektelser. Det var et press det var umulig for Trøndelag Arbeiderparti å stå i. Denne uka har det gjennom mediene blitt skapt et enormt press både mot meg og Trøndelag Arbeiderparti med samme mål: å påvirke Trøndelag Arbeiderpartis valg på årsmøtet.»

Giske skriver at han gjerne vil fortsette arbeidet fordi han er glad i Trøndelag Arbeiderparti.

«Men jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet.»