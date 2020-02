Det var på nettsiden aldrimer22.juli.no Frp ble omtalt som et parti med fascistiske røtter, melder Minervanett.

Nettsiden er utviklet av Antirasistisk Senter med støtte fra Utdanningsdirektoratet og er tenkt til bruk i undervisningen.

«Det norske Fremskrittspartiet har slektskap til de nordiske fascistoide partiene og har fascistiske trekk, men kan ikke regnes som et fascistisk parti. Blant annet mangler partiet for eksempel de sterke nasjonalistiske og autoritære trekkene. Det er for øvrig et vanlig resonnement at man ser fascistoide trekk hos de andre, men ikke hos seg selv», het det i en faktaboks på siden.

Nå er omtalen fjernet, melder Dagbladet.

– Vi er i mange tilfeller kritiske til både retorikk og politikk fra Frp, men dette fortjener de ikke, sier leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter til avisen.

Han bekrefter at teksten ble fjernet umiddelbart da noen tok kontakt med dem om saken.