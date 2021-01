Av Steinar Schjetne

– I løpet av januar har antallet arbeidssøkere økt nok en gang, etter en nedgang i desember, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I januar er det registrert 201.400 personer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Ledigheten har steget i hele landet, men andelen helt ledige er aller størst i Oslo, der den på tampen av januar lå på 6,4 prosent – nesten tre ganger så høyt som til samme tid i fjor.

Les også: Nav-spådom: Flere utenfor arbeidslivet, men mangel på arbeidskraft

– Vi er smertelig klar over

Rundt 37.500 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 29.200 av de delvis ledige. En relativt kraftig økning i antall permitterte skyldes etter alt å dømme nye smitteverntiltak i januar.

– Vi er smertelig klar over at strenge smitteverntiltak og et tilnærmet nedstengt samfunn gjør at flere blir permitterte og arbeidsledige. Det har vi sett tidligere i koronakrisen, og det ser vi dessverre også på tallene som kom i dag, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vi gjør alt vi kan for å unngå at koronakrisen ender i en varig ledighetskrise, understreker han.

Flere ledige etter nedstenging

Ledighetstallene er hentet ut morgenen tirsdag 26. januar, og de fanger derfor i liten grad opp permitteringer som skyldes nedstengningen forrige helg i 25 kommuner i Oslo og Viken.

Sonja Skinnarland, direktør i Nav Oslo, mener allerede å kunne se at de siste koronarestriksjonene som ble iverksatt etter utbrudd i nabokommunen Nordre Follo med den britiske virusmutasjonen, har drevet ledigheten opp.

– Som en av de ti nedstengte kommunene opplever hovedstaden nå en økning i antall permitteringer, spesielt innenfor varehandel da mange av butikkene holder stengt som følge av restriksjonene. Flere bedrifter har også varslet om permitteringer som foreløpig ikke er satt i verk ennå, og vi følger situasjonen nøye, sier Skinnarland.

Den fulle effekten av nedstengingen vil vi først se til uka, understreker Holte.

Størst blant de yngste

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest blant dem mellom 20 og 24 år med 6,3 prosent, og lavest blant dem under 19 år med 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er svært urovekkende at ledigheten fortsetter å øke allerede før vi har sett effekten av den siste nedstengingen. Spesielt ille er det at økningen blant unge er størst. Dette går i feil retning, sier arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud (Ap).

124.000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av januar, noe som utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 138.800 personer, eller 4,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 62.600 registrert som delvis ledige.

Antallet helt ledige har gått opp i alle yrkesgrupper fra desember til januar. Målt i antall personer er oppgangen størst i reiseliv og transport, etterfulgt av butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid. Ved utgangen av januar var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 13,5 prosent.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.