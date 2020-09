Ansatte og pasienter i karantene ved St. Olavs hospital

Det dreier seg om 15 ansatte, to pasienter og en pårørende, skriver sykehuset i en pressemeldinglørdag ettermiddag.

Det ble på lørdag formiddag klart at en ansatt ved anestesiavdelingen på St. Olav på Øya har testet positivt for covid-19. Den påfølgende smittesporingen førte til at totalt 18 personer blir satt i karantene.

– Så langt vi kan se, får ikke dette vesentlig driftsmessige konsekvenser. Det er mulig at noen planlagte operasjoner må gjøres på et annet tidspunkt, men det er det for tidlig å si noe om, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olav berømmer de ansatte som raskt fulgte opp retningslinjene og bidro til at situasjonen er kommet under kontroll i løpet av kort tid.

– Det skaper utfordringer for sykehuset når vi får flere i karantene. Jeg vil berømme de ansatte som har reagert raskt og riktig, og alle retningslinjer har blitt fulgt, sier hun.