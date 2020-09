AV: Lene Svenning, Fri Fagbevegelse

Torsdag og fredag denne uka skal HK og Virke til Riksmekleren. Målet er å bli enige om en revidert tariffavtale for de ansatte i varehandelen, etter at forhandlingene brøt sammen 28. august. Klarer de ikke det, er det streik fra lørdag morgen.

I dag, mandag, har HK gjort klar lista over hvem som er klare til å legge ned arbeidet lørdag. HK-medlemmene i 201 bedrifter er beredt til å streike.

– Dette er bedrifter med høy organisasjonsgrad, der de tillitsvalgte er tydelige på at medlemmene støtter opp om kravene vi har stilt i dette lønnsoppgjøret, sier HK-leder Christopher Beckham.

Mat og byggvare

Det er først og fremst ansatte i Coop-butikker, Meny (Norgesgruppen) og byggevareforretninger som Maxbo og Byggmakker som vil bli tatt ut i en eventuell streik lørdag. Uttaket er gjort med koronapandemien i mente, opplyser Beckham.

– Vi har forsøkt å ta ut bedrifter som har gått bra under pandemien, og som ikke har permittert ansatte de siste månedene. Det er for å unngå en dobbeltbelastning, sier han.

Beckham er opptatt av at en streik ikke skal øke smittefaren i samfunnet.

– En eventuell streik skal gjennomføres uten at det er fare for liv og helse. Det innebærer at vi ikke har tatt ut alle butikker i småsamfunn og bydeler. Folk skal slippe å måtte ta kollektivtrafikk for å få handlet, sier han.

Full lønn under sykdom

Det er full lønn under sykdom som står øverst på HKs kravliste når de møter hos Riksmekleren torsdag. Det innebærer at bedriften betaler lønn som vanlig når ansatte er sykmeldte, og selv sørger for refusjon fra Nav. Kravet innebærer også at de ansatte får feriepenger av sykepenger også utover 48 dager, og sykepenger for lønn som overstiger 6G (ca. 600.000 kroner).

Å beholde dagens garantilønnsordning er også viktig for HK. At Fellesforbundet og Virke har blitt enige om å endre garantilønn i grossistoverenskomsten, har ingen betydning, sier Beckham.

– Det er to ulik ordninger som ikke kan sammenlignes, sier han til HK-Nytt.

