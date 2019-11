Tirsdag forrige uke hevdet Anniken Hauglie (H) at Nav kjente til pågående straffesaker allerede i februar.

Til VG uttalte hun:

– Det er veldig alvorlig at Nav allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august.

Hauglie viste til en intern e-post datert 25. februar 2019, som ble sendt fra Nav Klageinstans til blant andre ledelsen i Nav arbeid- og ytelser.

E-posten ble avsluttet med:

«Når departementets brev foreligger må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres. Det må muligens lages en kommunikasjonsstrategi i forhold til endring av praksis.»

Da hun kommenterte denne e-posten til VG sist uke, ville ikke Hauglie svare direkte på om hun hadde tillit til Nav-direktøren.

Vågeng slo tilbake dagen etter og gjorde det klart at det ikke stemte at Nav kjente til pågående straffesaker som følge av feil praksis i februar og hevdet at det bare var snakk om en «klønete formulering i en intern e-post».

– Offentlig oppvask

Både Arbeiderpartiet og SV har bedt Hauglie avklare hvilken versjon som er riktig.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har også innkalt Nav-direktør Vågeng til den åpne høringen i Stortinget 9. januar. Til Dagbladet uttalte Freddy André Øvstegård, som sitter i komiteen for SV, at Vågeng vil få spørsmål om sitt forhold til Hauglie.

– Vi kommer til å spørre Vågeng om konflikten hun er i med sin egen minister. Hun står i en offentlig oppvask med Hauglie midt i den største rettsskandalen i nyere norsk historie.

Dagbladet har nå konfrontert Nav-direktøren med påstandene fra Øvstegård om at det er en konflikt med Hauglie.

– Dette er påstander som jeg ikke kjenner meg igjen i. Det er ingen konflikt mellom statsråden og meg, svarte Vågeng.

Har tillit til Vågeng

Dagsavisen har i dag spurt Hauglie om hun har tillit til Nav-direktøren. Departementets kommunikasjonsavdeling svarer «ja» på spørsmålet.

De skriver også at «statsråden deler virkelighetsbeskrivelsen til Vågeng» om at det ikke er noen konflikt mellom dem.