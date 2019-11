Anker klima-søksmål mot staten – forbereder aksjoner over hele landet

«Vi planlegger nye aksjoner», er tilbakemeldingen Dagsavisen får fra en rekke miljøorganisasjoner, som slett ikke er aksjonstrøtte, til tross for at 2019 i stor grad har handlet om å gå ut i gatene i et antall som aldri før, og protestere mot det de oppfatter som handlingslammede politikere.

115.000 deltakere

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, kan fortelle om mer enn 200 klimastreiker og klimabrøl landet rundt med over 115.000 deltakere så langt i år.

«Flere hundre» Natur og Ungdom-aksjoner, som har handlet om blant annet gruveslam, plast, bier og motorveier, kommer i tillegg.

4. november braker det løs igjen.

– Da arrangerer Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon og Foreningen § 112 markering utenfor Stortinget i forbindelse med klimasøksmålet mot staten, forteller Eiterjord.

– Det blir også markeringer 32 andre steder i Norge, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør, og støttemarkeringer i Sverige, Danmark, Tyskland, New Zealand, Skottland, Sør-Korea, Finland og USA, fortsetter han.

Besteforeldrenes Klimaaksjon har gjennomført et tjuetall aksjoner bare i Oslo så langt i år, får Dagsavisen opplyst. FOTO: BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON

Ankesak starter

I januar 2018 tapte Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon i Oslo tingrett, etter å ha gått til søksmål mot staten om retten til et levelig klima. Det ble tap selv om grunnlovens paragraf 112 forplikter staten til tiltak som sikrer oss denne retten.

5. november starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Siden dommen i tingretten har mye endret seg. Klimaprotestene er av et helt annet omfang og omfatter også helt nye organisasjoner. Extinction Rebellion (XR) ble etablert i Norge tidlig i år, og har siden markert seg ved «flere titalls aksjoner over hele landet» fra Alta i Nord til Kristiansand i sør.

– I Oslo har medlemmer av Extinction Rebellion Norge sperret inngangen til Stortinget, Norges Bank, Klima- og miljødepartementet og Statsministerens kontor, skriver organisasjonen i en epost til Dagsavisen.

XRN-medlemmer har også forstyrret spørretimen i Stortinget, plantet et tre på plenen utenfor Stortinget og arrangert aksjoner på operataket, Oslo City og Oslo S, hvor deltakerne har framstått som døde. Også statsminister Erna Solberg (H) har fått oppleve en XRN-aksjon på nært hold, i Bergen.

Flere aksjoner er på trappene «for å presse myndighetene til å ta ansvar», får Dagsavisen opplyst.

– Miljødebatten er blitt mer tilspisset, konstaterer Eiterjord, som har begynt å se endringer som følge av det.

– Etter lokalvalget har flere kommunestyrer vedtatt å føre en mer miljøvennlig politikk, påpeker han.

Flere av aksjonene til Greenpeace har vært av det mer spektakulære slaget, som denne i Nordsjøen i midten av oktober. FOTO: MARTEN VAN DIJL/GREENPEACE

9.000 nye medlemmer

Også mange blant folk flest har latt seg inspirere av den høye profilen til miljøorganisasjonene. Framtiden i våre hender har fått nesten 9.000 nye medlemmer i år, forteller leder Anja Bakken Riise.

– Det vitner om at klimaengasjementet lever. Det er på høy tid at politikerne tar det innover seg, sier hun.

Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes Klimaaksjon, forteller at antallet lokallag er doblet til ti, og at medlemstallet har økt til nær 3.500.

Besteforeldrenes Klimaaksjon har nå månedlige demonstrasjoner foran Stortinget og har også gjennomført «et større antall» aksjoner rundt om i landet i år.

– Vi planlegger nye aksjoner som jeg nå ikke kan si mer om, tilføyer Christensen.

Også Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, er hemmelighetsfull.

– Når det gjelder aktiviteter avslører vi ingenting på forhånd, sier han.

Greenpeace har så langt i år aksjonert både mot oljeleting i Arktis, «oljeindustriens grønnvasking», dumping av gamle oljeplattformer og manglende vern av havområder.

– Føler oss ikke hørt

Klimaengasjementet minker heller ikke blant de yngste.

– Jeg har vært med på åtte klimastreiker, forteller Tina Razafimandimby Våje (16), som er agent i barnas miljøorganisasjon Miljøagentene.

– I mange land har presset som klimaopprøret har bygd opp, vært med på å påvirke grønne valg og ny ambisiøs klimapolitikk. I Norge føler vi oss fortsatt ikke hørt av dem som har mest makt og dermed mest ansvar, sier Våje.

Hun forsikrer at aksjonene «vil ikke bli borte med det første».

– 4. november arrangeres aksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Da skal vi tenne lys klokka 1814 for å rette søkelyset mot grunnlovens paragraf 112. 5. november begynner ankesaken av klimasøksmålet. 29. november er det duket for en ny internasjonal skolestreik. I Norge satser vi på flere streiker til våren.