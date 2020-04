Nordsjøolje ble en kort stund tirsdag omsatt for under 20 dollar fatet, for første gang på 18 år.

Likevel var situasjonen i oljemarkedene langt mer dramatisk dagen før. Da kollapset prisen for amerikansk lettolje for levering i mai, og prisen var på det laveste minus 40 dollar per fat.

– Dette er egentlig bare en forsmak på det som kan skje, mener analytiker Christian Kopfer i Nordea i Sverige.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

«Pause»

Han tror det vil være for mye olje i markedet så lenge verden «er satt på pause» som følge av koronakrisen.

I USA er flere store oljelagre i ferd med å fylles opp, noe som var årsaken til priskollapsen mandag. I prinsippet var oljehandlere villige til å betale kjøpere for å overta olje av typen West Texas Intermediate (WTI) som leveres allerede i mai.

Analytiker Ed Morse i finansgiganten Citigroup tror noe lignende kan skje med olje av Brent-kvalitet – som oljen i Nordsjøen – hvis lagringsproblemet forverrer seg også i andre deler av verden.

– Brent kan følge WTI ned til bunnen, mener Morse, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Fall

Prisen på nordsjøolje falt tirsdag under 20 dollar per fat, i kjølvannet av den historiske priskollapsen for amerikansk råolje.

På formiddagen tirsdag gikk det raskt nedover for nordsjøoljen. Den ble omsatt for rundt 19,5 dollar fatet, ifølge Dagens Næringsliv og E24. Nedgangen siden forrige sluttnotering var på rundt 25 prosent.

Deretter gitt det litt opp igjen, og spotprisen for olje av Brent-kvalitet lå rundt 21 dollar litt før klokken 12.

Dagen før ble amerikansk lettolje for levering i mai rammet av en historisk priskollaps. For denne oljetypen var prisen minus 40 dollar fatet på det laveste. Årsaken til det akutte prisfallet er at det begynner å bli fullt i amerikanske oljelagre.

Imidlertid er det koronakrisen som er hovedforklaringen på at olje nå koster langt mindre enn for noen måneder siden. De ekstreme tiltakene mot viruset har lammet store deler av verdensøkonomien og ført til et dramatisk fall i etterspørselen etter olje. Ikke minst påvirkes oljebehovet av at store deler av flytrafikken er stanset.

I forrige måned ble oljeprisfallet forsterket av at Saudi-Arabia og Russland ikke ble enige om forlengelse av en avtale om produksjonskutt.

Opec-landene, Russland og andre oljeproduserende land ble til slutt enige om en ny avtale for halvannen uke siden. Men det ventes ikke at den blir effektiv nok til å stanse prisfallet som følge av koronakrisen. (NTB)

Les også: Nå skal slaget om iskanten avgjøres – SV vil utsette saken