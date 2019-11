Ambulanseflyet snudde uten å ta med pasienten. Nå må Dale svare i Stortinget

Av Merete Jansen, FriFagbevegelse

Arne Nævra reagerte umiddelbart etter å ha lest saken på FriFagbevegelse om et ambulansefly som måtte snu uten å få hentet pasienten som ventet i en ambulanse på Kjevik flyplass utenfor Kristiansand.

Avinor hadde kuttet beredskapsvaktene på natten i sommerhalvåret, og de hadde ikke klart å få tak i nok personell ved å ringe rundt da det ble behov for å holde flyplassen åpen.

– Det går rett og slett ikke an at det ikke er et minimum beredskap for å ta ned ambulansefly, sier stortingsrepresentant Nævra og føyer til:

– Nå må statsråden ta initiativ, gjennom omprioritering av midler eller annet, for å finne løsninger slik at situasjoner som dette som er beskrevet ikke kan oppstå. Det kan selvsagt stå om menneskeliv dersom ikke ambulansefly ikke får landet om natten.

Landet ikke

Siv Nordmo på Flykoordineringssentralen (FKS) på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) hadde planlagt flyvningen. Hun fulgte med på skjermen foran seg på bordet og så at flyet nærmet seg Kjevik. Men så landet det ikke.

– Jeg hadde bedt om at Kjevik måtte åpnes, fikk beskjed fra kontrollstasjonen om at alt var ok og sendte deretter flyet av gårde fra Oslo. Da jeg så at flyet ikke gikk ned, til tross for fint vær, ringte jeg kontrolltårnet på Kjevik for å sjekke årsaken. Det viste seg at mannskapene fra brann- og redningstjenesten ikke var på plass.

Alle landets ni ambulansefly disponeres fra FKS i Tromsø, der Nordmo er tillitsvalgt for NTL.

Både hun og tillitsvalgte i NTL Luftfarten er bekymret for konsekvensene av at beredskapen på nattestid er redusert ved flere av landets flyplasser. Denne gangen kom pasientene seg trygt til Oslo i en ambulansebil, men de frykter at liv kan gå tapt.

Vil ha svar fra øverste hold

For Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten, virker det litt uklart om det er helsevesenets behov for å frakte pasienter eller om det er Avinors behov for å kutte utgifter, som har vært styrende for vedtaket om å kutte beredskapsvaktene.

– Jeg håper det er helsevesenets behov som veier tyngst her. Men det virker jo merkelig å love at man skal ha mannskaper på plass innen en time hvis dette forutsetter at man må få vekket folk midt på natten. Man kan ikke regne med at de ansatte ligger med mobilen påskrudd ved hodeputen når de har fri.

SV-politiker Arne Nævra ber om svar fra samferdselsminister Jon Georg Dale. «Hva vil statsråden gjøre for at ambulansefly blir sikret landing også om natten?» har han skrevet i henvendelsen sin.

Dette er spørsmålet samferdselsministeren må svare på:

«Fri Fagbevegelse tok den 19.11.19 opp en beklagelig sak der et ambulansefly ikke fikk landet på Kjevik flyplass pga. manglende beredskapsvakt. De tillitsvalgte i brann- og redningstjenesten, frykter at det som nylig skjedde på Kjevik, som er den første store flyplassen som har mistet hjemmeavtalen, snart kan skje andre steder også. Mange frykter at innsparingene på dette feltet i Avinor kan ende med at liv går tapt. Hva vil statsråden gjøre for at ambulansefly blir sikret landing også om natten?»