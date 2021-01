Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå

– Bruk av rødt nivå i skolene i områder med høyt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetallene gikk kraftig ned for 13- til 19-åringer i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Les også: Regjeringen ber folk om å vente med besøk

Regjeringen ber også kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Tiltaket gjelder i første omgang til 18. januar.