Al-Noor-moskeen i Bærum mottok trusler

Til tross for trusselen, ble det fredag holdt tradisjonell fredagsbønn med rundt 100 frammøtte, skriver avisen.

Tre politibetjenter holdt vakt utenfor moskeen mens fredagsbønnen pågikk, både som følge av den generelle utryggheten etter attentatet i sommer, men også som følge av trusselen moskeen mottok denne uka.

– Trusselen har gitt økt frykt blant våre medlemmer. Vi var på god vei til å komme i vanlig virksomhet i moskeen igjen etter attentatet, men etter nye trusler trenger vi å nullstille oss litt, sier talsmann Waheed Ahmed til avisen.

– Jeg kan bekrefte brevet. Tilsvarende brev ble sendt til flere andre adressater. Truslene ble sendt til vår vurderingsgruppe, og isolert sett ble de vurdert til å være uspesifikke. Med bakgrunn i det som skjedde på Skui i august, satte vi inn vakthold til situasjonen var mer avklart. Dette er nå justert noe, sier Johan Fredriksen, leder for Felles enhet for Operativ tjeneste i Oslo politidistrikt til avisen.

Det er Seksjon for Alvorlige Voldssaker ved Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) som etterforsker truslene. Fredag ettermiddag var ingen siktet i saken.

22 år gamle Philip Manshaus fra Bærum er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld fordi han påberoper seg en slags nødrett, ifølge forsvareren.

7. oktober ble 22-åringen varetektsfengslet i fire nye uker, de to første i full isolasjon. Isolasjonsperioden er senere forlenget i ytterligere to uker.